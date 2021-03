« Chez les filles, il y a une ambiance à part »

#2: Emmanuel

#1: Thibaud #3: Rémy et Noémie

« En 2008, j’ai voulu emmener ma fille dans un stade de foot alors que je n’y étais jamais allé. De mémoire, c’était Reims-Bastia. J’ai découvert le foot presque par hasard. Je me suis intéressé au foot féminin bien avant que cela commence à se développer. Originaire de la Marne, j’ai beaucoup entendu parler de Marinette Pichon, qui a joué dans notre région. Au départ, je regardais ça de loin, jusqu’à ce que le Stade de Reims crée sa section féminine en 2014. Je me suis dit pourquoi pas aller directement au bord du terrain. J’ai fait partie des spectateurs présents lors du premier match en 2014. J’aime bien le sport féminin en général et je trouve que c’est une erreur de le comparer au sport masculin. Du côté des filles, il y a plus de jeu et l’ambiance est plus intéressante. J’avais lu quelque part que lorsque les filles prennent un coup, elles se relèvent tout de suite pour éviter de pénaliser leur équipe. J’adhère à cette vision des choses.Je retrouve une certaine proximité qu’il n’y a pas forcément avec les garçons. Les dirigeants m’ont toujours permis d’être au plus près des joueuses avec mon appareil photo. Je suis passionné de photographie et lors d’un match, j’ai pris beaucoup de photos. À la fin de la rencontre, j’ai proposé à une joueuse une photo souvenir. La semaine d’après, une autre joueuse est venue me demander des photos. J’ai donc décidé de les mettre sur Twitter pour qu’elles puissent y avoir accès. Le but est de leur faire des souvenirs. C’est surtout pour elles que je fais des photos. Entre deux photos, cela ne m’empêche pas d’encourager les filles. Je ne fais que des encouragements positifs, jamais de critiques envers l’arbitre ou de chambrages envers les adversaires. Les filles sont proches des supporters.J’ai connu la DH en 2014. Avec mon fils, on était habillé en rouge et blanc. Il prenait son grand drapeau. L’ambiance a toujours été conviviale. Quand on est arrivé en D1, je suis allé à Montpellier. Quand Lyon est venu jouer à Reims, les supporters lyonnais étaient à côté de nous et ils nous ont invités à les rejoindre. On peut mélanger les groupes de supporters dans le foot féminin. C’est ça que j’aime aussi. Dans les tribunes, on voit beaucoup de familles de joueuses, mais aussi quelques supporters qui n’ont pas de lien de parenté. Ça se développe petit à petit. On voit aussi beaucoup de pionnières des années 1970 au bord du terrain, notamment "Gigi" (Ghislaine Royer-Souef) avec qui on discute foot.Pour la saison du titre en D2, en 2018-2019, on a vraiment pris du plaisir à les suivre. J’ai pris plus de 10 000 photos et j’ai parcouru environ 7000 kilomètres. C’est un souvenir inoubliable, surtout que l’année d’après, on a joué contre des grosses équipes. J’ai eu l’occasion de suivre la Coupe du monde en 2019 à Reims. J’ai pu être au milieu des supporters américains déguisés de la tête au pied. J’ai pu voir à quel point ils sont passionnés. Il y avait une telle ferveur, c’était un grand moment. En ces temps de Covid, on encourage les filles sur les réseaux sociaux. C’est malheureusement la seule chose qu’on peut faire. Même si les matchs sont diffusés à la télé, on vit ça de loin. Ce n’est pas du tout la même ambiance, on a l’impression de ne plus être des supporters. »