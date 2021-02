« Si le football est une religion, Gaston-Gérard est son église »

#1: Philippe

« Je vois mon musée comme la quête du Graal, il y a toujours quelque chose à récupérer. »

#2: Jean-Pierre

« Dès que j'ai eu ma voiture, j'ai pris l'habitude d'aller voir tous les matchs à domicile avec mes potes. Ce qui m'a toujours plu, même si c'était davantage vrai avant, c'est le partage direct avec les joueurs. On était avec eux et on ressentait la même joie, lors des montées par exemple. Maintenant, c'est un peu compliqué de voir ou discuter avec un joueur, ils sont devenus plus inaccessibles. Auparavant, c'était une autre époque : on s'embrassait, c'était presque des copains... Je me souviens qu'on les invitait pour des soirées où l'on remettait des trophées, du meilleur joueur et autre.C'est ce côté populaire, à la bonne franquette, qui a créé ce lien particulier entre Dijon et moi. Ça reste un petit club familial, même si je ne peux plus rencontrer un seul joueur avec la Covid. L'état d'esprit a évolué, certains ne parlent pas français quand ils arrivent, donc le contact est plus difficile. Mais après, ils s'habituent et s'adaptent à cette identité. Je me rappelle Florent Balmont qui, au début, me regardait l'air de direet avec qui ça s'est finalement bien passé. À Dijon, tous les supporters peuvent encore attendre les joueurs à la sortie d'un match pour leur parler.J'ai toujours collectionné tout et n'importe quoi en rapport avec le club. Alors, quand on est monté en Ligue 1, j'ai dit aux membres de la communication :Et ils m'ont pris au mot, ils ont fait un article dans un journal là-dessus et je n'avais plus le choix ! J'ai donc relevé le défi, sans regret. J'ai acheté exprès une cave de 20m, je vais d'ailleurs devoir déménager le musée pour avoir plus grand, et on y trouve tout : anciens maillots, écharpes, casquettes,, billets et feuilles de matchs, licences... Il y a toujours des choses à récupérer, je vois ça comme la quête du Graal ! Certains joueurs sont venus le voir, comme Steven Paulle ou Manu Viard qui m'a apporté son maillot en direct... Cédric Varrault avait fait fort, aussi. On avait discuté du musée ensemble, et un jour de match à Toulouse, il me voit dans les tribunes. Il me demande si j'ai tout de cette saison pour le musée, et je lui réponds qu'il me manque le maillot blanc. Il me promet alors de m'amener le sien à la fin du match. Sauf qu'au coup de sifflet final, il avait des crampes et il ne pouvait plus marcher ! Je le vois rentrer dans les vestiaires, je me disEt d'un seul coup, il fait demi-tour et parcourt tout le terrain pour me filer son maillot ! Ça, c'est l'esprit DFCO. »