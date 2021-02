« À Montpellier, on est un club à identité locale »

#1: Dony

#2: Marie-Laure

« L’un des premiers matchs que je suis allé voir à la Butte, c’était contre Monaco en 1999. On perd 3-2, Toifilou Maoulida et Olivier Sorlin marquent deux buts exceptionnels pour Montpellier. À Monaco, il y avait Fabien Barthez dans les cages. À l’époque, on vient d’être sacré champion du monde, j’ai douze ans et la tribune chante : "". Barthez était bon client. Il nous faisait des doigts d’honneur, mais il ne le prenait pas mal du tout, il rigolait même en entendant le chant.Moi, j’ai toujours aimé le foot depuis petit. Chez nous, on nous disait qu’il fallait supporter Marseille. Les parents, les profs, les copains à l’école… Il y a toujours eu cette espèce de fausse identité marseillaise en tant que sudiste. Je n’ai jamais compris ça. Pour moi, il fallait supporter l’équipe de sa ville. Alors, après les cours, j’allais à la Mosson avec mes potes du quartier des Arceaux. Le virus m’a contaminé tout de suite. J’ai toujours aimé le fait que tu sois jeune, vieux, riche, pauvre, peu importe ton métier, quand on entre en tribune, on est tous égaux. C’est quelque chose que l’on ne retrouve nulle part ailleurs dans la société. Au fil des années, on se rend compte qu’on côtoie des ingénieurs, des avocats, des RMistes… C’est comme une famille.On a créé le groupe de l'Armata Ultras, on était une dizaine de collègues. Ce qui nous importait, c’était de pouvoir faire les déplacements et « bâcher » le nom de notre groupe partout. On a toujours eu vocation à rester un petit groupe. Au pic, l’année du titre, on a dû monter à une trentaine de membres, grand max 34 ! Les souvenirs en déplacements, il y en a beaucoup… Le plus marquant, pour moi, c’est le dep’ à Athènes pour jouer l’Olympiakos en Ligue des champions. On jouait à Troyes le samedi. Déjà, en parcage à Troyes, on avait tous la tête à Athènes. Depuis Troyes, on est directement allé à l’aéroport à Milan. Et de Milan, on a pris l’avion pour Athènes, où on est resté toute la semaine.L’avant veille du match, on est allé voir le derby Pana-AEK. En Grèce, comme c’était un derby, les supporters visiteurs étaient priés de rester chez eux. Nous, on arrive près du stade olympique, on était une vingtaine, on commence à boire un coup et là, on voit 200 mecs du Pana nous foncer dessus ! En fait, ils prenaient le métro et on était juste devant les escaliers. On les suit. Ils s’arrêtent au bout de trois arrêts. Tout à coup, on voit 200 mecs de l’AEK arriver 50 mètres plus loin. Tout le monde avait des fumigènes, des fusées de détresse, des cocktails Molotov, ça pétait à tout-va… C’était cinq minutes de guérilla urbaine, on était dans un autre monde !Le soir du match Olympiakos-MHSC, on s’est fait molester gratuitement par la police quand on est entré en tribune. Parce qu’on chantait, ça ne leur a pas plu, les flics nous ont chargés. Même si on a eu un peu mal, avec le recul, je peux te dire qu’on était comme des poissons dans l’eau. La police en Grèce, c’est pas la même que chez nous. Les matraques sont en bois et les boucliers en plastique. Il y a eu quelques crânes ouverts, mais on en garde un bon souvenir dans l’ensemble... Cette adrénaline, la visite de l’Acropole, le fait qu’on soit en t-shirt en plein mois de novembre : c’est ça qu’on veut revivre un jour lors d'un déplacement en Europe.En 2011, Montpellier s’est qualifié pour la finale de Coupe de la Ligue contre l’OM. Mais à l’Armata, on boycotte la Coupe de la Ligue depuis les années Ligue 2. Cette année-là, la demi-finale, c’était à domicile contre Paris. Ni nous, ni la Butte n’allions au stade. On affichait même des prospectus dans la ville pour expliquer pourquoi on ne venait pas. Ça n’a pas été facile pour tout le monde d’accepter ça, mais tout le monde l’a accepté. Oui, on a craché sur une finale au Stade de France, sur un déplacement d’envergure, mais ce n’est pas une finale qui allait nous faire oublier nos principes.Le même jour, l’équipe de water-polo de Montpellier jouait à Aix-en-Provence, alors on a fait le déplacement là-bas. Dans la piscine municipale, on se met à chanter tout du long. On pousse le délire à fond avec des messages du style : "", ""… Et puis, Montpellier gagne, on envahit le terrain - donc on saute tous dans la piscine ! On était une vingtaine à plonger en calebard, je crois même qu’il y en a un qui a fini à poil dans la piscine !Pour moi, le MHSC, je vais parler vulgairement… non, pas forcément. On a un petit côté "kara", c’est du patois local qui veut dire franc du collier, brut de décoffrage. À l’image de Loulou, qui reflétait bien les gens qui parlent avec leur cœur, un peu crûment. On est le seul club de France où les dirigeants sont les créateurs, la famille Nicollin. Ça, c’est une chance exceptionnelle. On est un club à identité locale, où il y a une dimension familiale et qui est très bien géré. Il y a énormément de gens du cru au sein du club, dans le staff technique. À l’heure actuelle, on est sur une mauvaise série, on a aussi perdu le derby - ça nous a fait chier, et on l’a dit aux joueurs, pas méchamment -, mais on va continuer à supporter. Il n’y aura pas d’insurrection comme à Marseille. Les entraîneurs et les dirigeants, ils ne vont pas nous dire comment il faut chanter, nous on ne va pas leur dire comment ils doivent faire leur boulot… Sauf si tout le monde s’en fout et que ça part en couille, mais ce n’est pas la mentalité du club de Montpellier. Nous, les supporters, on continuera à les aimer et les encourager.