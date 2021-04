« Je mettrais bien les Smarts des Sedanais dans un musée »

#5: Romuald

Romuald Peltier

« Le derby contre Reims nous manque. Je me rappelle la saison de la montée en Ligue 2, on avait gagné à Reims. Toute la tribune visiteuse était vert et rouge, il y avait des confettis, c'était magnifique. »

#4: Rogerio

« L'amour du CSSA m'est venu grâce à mon père qui a connu l'équipe dans les années 1950. Moi, j'ai connu la finale de Coupe de France 1999, j'avais 8 ans. Je me rappelle aussi quand j'allais dans les bars quand Sedan jouait la Coupe d'Europe. Je vais aux entraînements toutes les semaines depuis l'ouverture du centre à Bazeilles dans les années 2000. Depuis que c'est fermé à cause de la Covid, on s'est mis avec les autres dans un petit endroit, à environ 50 mètres, et on voit quand même l'entraînement et les matchs de préparation. Un supporter se doit d'être là dans la victoire et dans la défaite, j'ai connu la Ligue 1, la Ligue 2, la rétrogradation, la CFA2, mais je suis toujours là. Sedan est un club familial, on passe des moments inoubliables. À Sedan, on a toujours eu l'opportunité d'approcher les joueurs. Même en Ligue 1, on pouvait les suivre jusqu'à leurs voitures.Des anecdotes avec le club, j’en ai plein. En 2018, Axel Maraval m'a demandé d'amener sa voiture en région parisienne pour qu'il l’ait au plus près pour repartir dans le sud le lendemain du match face à Fleury-Mérogis. C'était une voiture automatique et je n'en avais jamais conduit. J'en ai stressé au début et je l'ai appelé, mais finalement ça a été. Et puis je suis revenu à Sedan avec le car des joueurs. Avant le départ de Benoît Costil pour Rennes, on a mangé un jeudi midi chez lui avec un autre supporter. Je préparais mon bac à l'époque et j'étais arrivé en retard en cours parce que je voulais profiter des derniers instants. Je suis allé à l’entraînement des Girondins de Bordeaux une semaine pour le revoir. Je suis aussi parti à Saint-Trond en Belgique pour voir Yohan Boli. J'ai aidé Nicolas Usaï et Sébastien Tambouret à filmer des matchs. En N2, si on arrive quand même à faire 1000, 2000, 3000, il manque cet engouement qu'il y avait avant. Le derby contre Reims nous manque. Je me rappelle la saison de la montée en Ligue 2, on avait gagné à Reims. Toute la tribune visiteuse était vert et rouge, il y avait des confettis, c'était magnifique. Le derby, c'est autre chose. On doit gagner contre Reims, on s'en fout de la manière, c'est le match de la région, donc tu ne peux pas perdre contre eux.Les jours de match à Sedan, j'y vais toujours à l'avance, 1h30 avant le match. J'aime bien voir l'équipe adverse arriver car en plus, tu peux tomber sur des anciens Sedanais. J'aime bien discuter avec les supporters, regarder la feuille de match. Des fois, ça m'est arrivé de rester jusqu'à ce que tout le monde soit parti pour faire un débriefing avec le coach. Un de mes bons souvenirs, c’est quand en 2003, Basile De Carvalho, prêté au CSSA par Sochaux, est venu jusque Sedan pour nous dire au revoir alors qu’il revenait de vacances au Sénégal. Il nous avait ramené des bracelets du Sénégal. Il pleuvait à seaux, et on s'est mis à l'entrée du château de Montvillers pour qu'il nous signe des autographes. J'ai aussi un souvenir avec David di Tommaso. Il neigeait ce jour-là, et à cause de la neige, il avait mis sa voiture sur une pierre, et on avait poussé sa voiture pour l'aider à repartir. Quand j'avais 10 ans et qu'il neigeait aussi, les joueurs s'entraînaient dans la salle des fêtes avec Serge-Alain Liri, et je gardais les clés des voitures des joueurs. Le dépôt de bilan reste le pire souvenir. J'avais été manifesté avec les supporters devant les tribunaux à Charleville. À Sedan, on se doit minimum d’être en Ligue 2. »