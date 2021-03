« Passer le chemin de fer de Furiani, c'est prendre perpète »

#1: Julien

« Bastia, c’est un mouvement flou qui fonctionne par soubresaut lorsque l’urgence devient absolue. »

#2: Loïc

« Comme on ne parlait pas de gestes barrière à l’époque, la transmission du virus s’est faite par mon père. La première fois que j’ai franchi les grilles du stade, je devais avoir entre trois et cinq ans. Puis un trou... Et un jour, peut-être à huit ans, j’ai demandé à l’accompagner sans que lui n’insiste ou ne me pousse. Il faut dire qu’à ce moment-là, à la fin des années 1990, le Sporting rêvait à nouveau d’Europe et tournait bien. Je garde une saveur particulière de ce Furiani-là : un stade au milieu de rien, l’odeur merguez frites à l’entrée des tribunes, celle des fumis dès le coup d’envoi... Sans oublier, bien sûr, le célèbre roulement de tambour du(notre hymne). Au-delà de ce décorum, ça jouait au ballon avec des joueurs non moins talentueux que rigoureux. Par la suite, il y a eu les années Bernard Casoni en Ligue 2, caractérisées par un profond ennui et un désamour flagrant envers le club. C’est pourtant durant cette période que je me suis véritablement accroché au club, à travers mon investissement dans "Bastia 1905". De là est né un engagement quasiment militant avec l’idée d’exprimer une identité insulaire, mais aussi propre au supporterisme bastiais. Exprimer, mais surtout perpétuer cette singularité qui s’estompe peu à peu.En 2009-2010, un élan populaire organisé autour d’un collectif de supporters auquel j’ai activement participé est apparu. En bon pompier de service, Faruk Hadžibegić avait attaqué une réunion, devant 200 acharnés qui ne demandaient qu’à rallumer la flamme, par :J’ai aussi le souvenir d’une conversation téléphonique houleuse avec Pascal Lota, dirigeant bien connu de Corsica Ferries, qui ne voulait tout simplement pas de nous sur ses bateaux. Les années qui suivent ont été purement exceptionnelles, on a assisté à la renaissance de l’institution et une ferveur populaire inégalée dans l’histoire du club voyait le jour. Stade plein, tifos sur tout le stade... Le Sporting avait retrouvé sa place dans la société corse, le club était de retour dans les médias et des familles entières retournaient au stade. Je travaillais sur Ajaccio, à l’époque. Partout, on m’arrêtait pour me parler du Sporting. Des enfants, des adultes... Une fois, au boulot, un joueur du Gazélec est arrivé avec son téléphone et m’a montré une vidéo où j’apparaissais. A suivi une discussion d’une demi-heure, où il était uniquement question de Bastia. Autre anecdote, lors de Bastia-Caen en 2005-2006. Match tendu pour la remontée, à la suite de l’aller où les joueurs avaient pris des coups. On savait que si on ne gagnait pas, tout allait péter. En arrivant au stade, le responsable de la sécurité était venu nous voir :Bien entendu, on a perdu... Au coup de sifflet final, comme par miracle, une porte s’était ouverte et l’envahissement de terrain avait eu lieu. Plus tard, on a demandé à la personne comment elle avait fait pour ouvrir la porte. Sa réponse :Bastia, c’est un mouvement flou qui fonctionne par soubresaut lorsque l’urgence devient absolue. Comme avec la création du mouvement desalors que le club était à l’agonie, par exemple. L’archétype de l’art méditerranéen, quoi ! À travers mon parcours, j’ai pu constater que le Sporting est un puissant vecteur d’identité et de rassemblement sociétal. Toutes les générations, toutes les couches de la société corse sont concernées. Par son histoire et notamment son moment de gloire atteint lors d’une période politique faste pour la Corse, sa dimension sociétale agit comme le porte-drapeau de tout un peuple. Il est devenu le symbole du petit club contre les grands, de la représentation dans l’imaginaire collectif de la Corse contre la France. Il a souvent cristallisé les tensions entre l’île et la métropole, parfois avec des dérapages évitables. Le Sporting se nourrit de ce phénomène, non sans une part de victimisation du traitement du club par les instances. Furiani reste un conglomérat de plusieurs identités et comportements, sous influence du Calcio à la base, qui donnent une singularité et un esprit particulier à l’atmosphère du stade lorsqu'elles se synchronisent. Un esprit parfois brouillon et bien souvent sans cohérence, mais aussi spontané, car Furiani est un public à réaction et rempli d’amour. »