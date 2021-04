« Quand tu es fan de Monaco, tu dois toujours te justifier »

#5: Alexis

« Pour être supporter de Monaco, il ne faut pas être allergique aux rebondissements, qui sont vraiment nombreux. On ne peut jamais être sûr de rien à chaque fois. »

#4: Gabriel

« J’ai vraiment commencé à m'intéresser au foot, car à l’école, ça ne parlait que de ça. J’aurais pu supporter le PSG, car mon père en est un gros supporter, et le premier match de foot que je suis allé voir au stade, c’était au Parc des Princes. Mais il se trouve que c’était en 2000, l’année où Monaco est champion de France. Ma passion est née comme ça, tout simplement. Mon premier match au Louis-II, c’était en 2007-2008, un vieux quart de Coupe de la Ligue contre Lens, avec Piquionne et Ménez. Je crois qu’on avait perdu 2-1. Quelques mois plus tard, je suis allé voir Monaco-Marseille, on a perdu 3-2. À l’époque, j’étais avec mon père, qui avait voulu me faire plaisir en m’emmenant au stade. Bizarrement, il ne m’a jamais charrié sur le fait que je supporte Monaco. Cette blague sur les supporters monégasques est venue bien après dans mon cas. Et ça m’énerve un petit peu, je dois le dire. C’est quand j’ai commencé à devenir ultra qu’on a commencé à m’en parler, alors qu’on est toujours très nombreux dans les parcages extérieurs.Avant d’être encarté, j’ai commencé à faire les déplacements avec un groupe parisien. Ce n’est qu’après le déplacement et la victoire à Londres, contre Arsenal, en C1, que j’ai sauté le pas. Au début, j’étais chez les EMP Paris, mais le groupe s’est un peu perdu, donc je suis allé chez les UM94, qui est le principal club d’ultras monégasques. À Arsenal, j’ai failli ne pas voir le match, car on est allé au pub avant avec les supporters de Monaco, et sur la route du stade, où on a chanté pendant une heure, j’avais bu trop de bière, donc j’avais trop envie de pisser. J’ai commencé à pisser au milieu de la route. Mais un flic m’a vu, il a pris ma carte d’identité et ma place au stade. J’ai été obligé de le supplier pour qu’il me la rende, sinon j’aurais été dégoûté de rater ce match. Ce déplacement était mémorable, et à l’opposé de celui où on a perdu 6-1 à Lyon en 2016. On est arrivé avec 20 minutes de retard, car notre bus est tombé en panne au péage. Ensuite, les stadiers ont eu du mal à nous faire entrer, et au moment où on est arrivés dans le parcage, des ultras qui étaient déjà sur place ont commencé à se foutre sur la gueule, donc les CRS ont débarqué avec gaz lacrymo et matraque dans la tronche, et on s’est fait dégager du stade à la 45minute. En plus, une fois de retour sur Paris à 6h du matin, la voiture s’était fait embarquer par la fourrière. C’était n’importe quoi.Je pense qu’en m’encartant, c’était aussi une manière de pouvoir dire que j’étais un vrai supporter de l’ASM. Car on se sent toujours obligé de se justifier d’être supporter de Monaco quand t’habites pas à Monaco. Et c’est vrai que le fait d’être encarté, j’avais même plus besoin de l’expliquer. C’est bon, je fais les déplacements, je sais que je suis un vrai. Même si j’ai toujours vibré, encarté ou pas. Puis ça m’a aussi permis de supporter mon équipe un peu différemment, car les émotions, tu les vis encore plus. Pour être supporter de Monaco, il ne faut pas être allergique aux rebondissements, qui sont vraiment nombreux. On ne peut jamais être sûr de rien à chaque fois. En ce moment, on joue exceptionnellement bien, mais je me demande quand est-ce qu’on va perdre tellement c’est incohérent parfois. À partir du moment où je les ai supportés, on a été fort, puis on a commencé à stagner au milieu de tableau jusqu’à descendre en Ligue 2, pour ensuite revenir, être racheté, être au top puis à nouveau lutter pour le maintien. C’est le yo-yo, et ça peut être dur émotionnellement d’être supporter de l’ASM. Parfois, les week-ends, s’ils ne gagnent pas, ça peut me pourrir la semaine. Donc quand j’en arrive à ce point-là, j’essaye de prendre du recul. »