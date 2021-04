« Plus qu’un club, les Verts sont un phénomène sociétal »

#2: Thomas

Thomas, 36 ans, cousin de Loïc Perrin et supporter de l’ASSE depuis 1994

« L’AS Saint-Étienne, c’est mon père qui m’en a parlé la première fois. Avec mes deux autres frères, il nous racontait toujours ses anecdotes de stade dans sa jeunesse dans les années 1970. Il écoutait aussi les actions depuis son poste de radio, c’était son rituel au moment du match de Sainté. Même si nous étions focalisés sur le présent et que mon père vivait plus à travers ce glorieux passé, on se mettait à écouter les rencontres sur Europe 1 avec lui parce qu’on le sentait passionné. Sans cette transmission-là, j’imagine qu’on ne serait jamais allé au stade à notre tour. Les années 1990 n'étaient pas les plus brillantes, mais s’il y avait un joueur qui nous mettait des étoiles dans les yeux, c’était Lubomir Moravcik. Après sont venues les vilaines années, le club luttait parfois pour ne pas descendre en National. À ce moment-là, on devait être 10 000 à tout casser dans un stade avec des rambardes pour s’appuyer en plein milieu des tribunes. De mon côté, je devais attendre d’avoir 17 ans pour m’abonner à Geoffroy-Guichard, c’était la règle de la famille. Au début des années 2000, dans la période Alex-Aloísio, je garde un souvenir plus palpable. J’avais vu quelques matchs au stade avant, mais mon tout premier match en tant qu’abonné, c’était un ASSE-Istres en 2002. J’allais toujours au stade avec ma voisine, dans la tribune des Magic Fans. Les résultats n’étaient pas flamboyants, mais la passion prenait le dessus, et j’étais obligé de suivre les matchs. Ma première grosse déception, c’était d’avoir manqué le match de la montée en Ligue 1 à cause du mariage de ma cousine. Damien Bridonneau avait marqué son seul but au club pour nous offrir la montée. Sincèrement, j’étais dégoûté !L’autre facteur qui m’a encore plus lié à l’ASSE, c’était le parcours de mon cousin, Loïc Perrin. Quand je l’ai vu démarrer chez les pros au départ, j’avais du mal à y croire. Et petit à petit, ma vision du match est devenue différente quand il se mettait à jouer. Parfois, ça faisait mal d’entendre des critiques sur lui. J’ai le souvenir le plus récent qui me vient en tête, celui de son expulsion pour le dernier match de sa carrière. C’était dur... En tribunes, j’étais à fond dans le truc et les chants, mais à la télé, je faisais forcément plus attention à ce qu’il se passait pour Loïc. Le voir jouer tout ce temps pour l’AS Saint-Étienne, c’était une forme de rêve par procuration. Je savais que je n’avais pas le niveau, mais avoir un cousin qui réussit aussi bien dans le club que tu supportes depuis tout petit, c’est une vraie fierté. Nous n’avons qu’un an d’écart, donc j’étais avec lui dans ses premières années de foot avant qu’il parte à l’ASSE à huit ans. À partir du moment où il était chez les pros, je ne lui parlais plus de son travail. Quand il venait aux réunions de famille, c’était toujours le Loïc que je connaissais. Même au-delà de la famille, il ne changeait pas ses habitudes : il venait toujours nous voir jouer au FC Périgneux, le club de ses débuts. On avait les mêmes racines !À Geoffroy-Guichard, j’ai le souvenir de m’être tordu le pouce sur un but de Dernis contre Marseille à la dernière seconde. Un ballon qui part en lucarne, et derrière c’était la folie pure.J’étais dans l’ivresse de la victoire et je ne suis allé que le lendemain aux urgences... C’est le genre de truc où tu te dis :alors qu’en fait, tu te retrouves deux jours plus tard avec une attelle. Mais pour une fois qu’on marquait un but décisif dans le temps additionnel, ça valait le coup. D’habitude, c’était plutôt Govou ou Benzema qui venaient nous refroidir... Ah non, plus jamais ça ! Dans mes plus beaux déplacements, je suis allé à Milan pour les voir contre l’Inter. On est partis en voiture à Milan avec des potes et on avait loué un Airbnb pour le soir. C’était une galère dingue dans le tunnel du Fréjus, tout le monde s’est retrouvé au même endroit au même moment, on a bien cru qu’on n’arriverait jamais au stade à l’heure, mais finalement, ça allait. Je me souviens d’être au milieu de la place du Dôme en plein centre-ville, on devait être 10 000 Verts... Là, ça nous mettait des frissons. L’Europe, quoi ! J’ai aussi gardé un bon souvenir de la finale de Coupe de la Ligue gagnée en 2013, j’étais au stade de France et on avait pu faire la fête dans Paris ensuite, c’était sympa. Mais quand je vois ce que le club fait aujourd’hui, je ne le sens pas capable de revenir dans le haut de tableau du championnat. C’est trop dominé par l’argent, nous ne sommes plus capables de rivaliser. Et puis avec cette distance de Geoffroy-Guichard, j’avoue que j’accroche de moins en moins. Ce n’est pas plus mal à vrai dire parce que j’étais sacrément conditionné par les résultats de l’équipe à l’époque. Ça fait aussi du bien de lever le pied. »