Chelsea éteint City et rafle sa deuxième Ligue des champions !

Auteur d'un gros premier acte de costaud, le Chelsea de N'Golo Kanté a trouvé la faille grâce à l'adroit Kai Havertz (42e) et a neutralisé le champion d'Angleterre (0-1) pour soulever la coupe aux grandes oreilles une deuxième fois, neuf ans après la génération Didier Drogba. Cinq mois après son éviction du PSG, Thomas Tuchel est sur le toit de l'Europe. Pep Guardiola, lui, devra attendre pour y regoûter.

Les larmes du Kun, la lumière de Mount

City (4-3-1-2) : Ederson - K. Walker, J. Stones, R. Dias, Zinchenko - B. Silva (Fernandinho, 64e), Gündoğan, Foden - De Bruyne (c) (G. Jesus, 60e) - Mahrez, Sterling (Agüero, 77e). Entraîneur : Pep Guardiola.



Chelsea (3-4-2-1) : É. Mendy - Azpilicueta (c), T. Silva (A. Christensen, 39e), Rüdiger - R. James, N. Kanté, Jorginho, Chilwell - Havertz, Mount (Kovačić, 80e) - Werner (Pulisic, 66e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

Thiago Silva n'aura pas eu le temps de ruminer trop longtemps. Sorti avant la pause alors qu'il disputait sa deuxième finale de C1 consécutive, sa première avec Chelsea, le Brésilien gardera pourtant un bien meilleur souvenir qu'il y a neuf mois, avec le PSG face au Bayern (0-1). Car c'est sous ses yeux, trois minutes après son remplacement, que son coéquipier Kai Havertz a fait la différence en faveur de Chelsea, juste avant la pause à l'estádio do Dragão de Porto, inscrivant du même coup le seul pion de cette 66finale de la coupe aux grandes oreilles. Et offrant au club londonien un deuxième titre dans la compétition, neuf ans après le succès à l'arrachée de Roberto Di Matteo, Didier Drogba et consorts. Cette fois-ci, lessont loin de l'avoir volée, après avoir éteint le champion d'Angleterre en bonne et due forme. Dix ans après son dernier succès dans l'épreuve, Pep Guardiola s'est trompé dans ses plans et échoue une nouvelle fois, alors que Thomas Tuchel réussit une prouesse l'année de son licenciement du Paris Saint-Germain, et quatre mois après son arrivée en Angleterre.Sur une relance laser d'Ederson, Raheem Sterling a mis une première fois Édouard Mendy à contribution en s'emmêlant les pinceaux (8). Au cœur de vingt premières minutes à dominante bleu marine, la réponse aurait dû venir du remuant Timo Werner, sur deux cadeaux de Kai Havertz (10) et Mason Mount (14) gâchés par l'attaquant allemand. Quand City - évoluant sans numéro 9 - a haussé le ton et que Kevin De Bruyne et Sterling ont enfin arrêté de bafouiller, il a fallu un costaud Antonio Rüdiger pour empêcher Phil Foden de trouver les ficelles (28), puis le buffle Kyle Walker a bien failli trouver Riyad Mahrez dans la zone de vérité (30). Touché à l'adducteur, le malheureux Thiago Silva a dû rendre les armes à six minutes de la pause. Et c'est donc dépité sur la touche que le Brésilien a vu les siens ouvrir le score sur une action supersonique, avec Mendy au lancement, Ben Chilwell au relais, Mount pour appuyer sur l'interrupteur entre Rúben Dias et Oleksandr Zinchenko et Havertz à la conclusion pour son premier pion en C1À la reprise, c'est De Bruyne - tamponné par la brute Rüdiger - qui a dû stopper sa finale prématurément pour se coller de la glace sur l'œil gauche (59), alors que Chelsea verrouillait le jeu grâce notamment à un N'Golo Kanté en tenue de gala. Après la réorganisation des, le capitaine César Azpilicueta s'est distingué en sauvant son camp après une bonne séquence orchestrée par Foden (68). Et cela aurait pu être un tournant, puisque l'entrant Christian Pulisic a eu la balle de break, en contre, sur un travail du très juste Kai Havertz (72). Pour autant, la pression a logiquement étéau fil des minutes et Gabriel Jesus n'a pas réussi à convertir un centre au cordeau de Sterling (74). Entré en fin de partie pour ses dernières minutes avec City, Sergio Agüero a eu un ballon pour faire la différence (85). Mais le dernier frisson a été pour le pied droit de Mahrez, pas loin de toucher les étoiles lors de la septième et dernière minute de temps additionnel. En vain : Kun Agüero termine son aventure mancunienne dans les larmes, celle de Tuchel dans la capitale débute comme un conte de fées.