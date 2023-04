Zlatan devancé par un joueur de Gibraltar

Ces deux-là veulent vraiment repousser l’âge de départ à la retraite.

Balayés par les Belges ce vendredi à Solna, près de Stockholm (0-3), les Suédois ont passé une soirée cauchemardesque. Après l’heure de jeu, alors mené de deux buts, Janne Andersson, le sélectionneur, a décidé de faire entrer Zlatan Ibrahimović à la place d’Alexander Isak pour donner un coup de fouet à son attaque. Un pari manqué, mais qui aurait au moins pu permettre à l’ancien Parisien, âgé de 41 ans et 172 jours, de battre le record du plus vieux joueur à disputer un match de qualification pour l’Euro… Mais là aussi, le Suédois a été refroidi, puisque Lee Cascario, 41 ans et 176 jours, était titulaire avec Gibraltar ce vendredi face à la Grèce (0-3).

À quatre jours près donc, ce n’est pas Zlatan qui a fait tomber le record de Dino Zoff, mais bien un Gibraltarien, qui devrait retrouver l’équipe de France le 16 juin prochain. Niveau record de vieillesse, le Milanais peut toujours viser celui du joueur le plus âgé à disputer un Euro si jamais il parvenait à se qualifier pour la prochaine édition. À plus de 42 ans, il exploserait la marque du gardien hongrois Gábor Király (40 ans et 86 jours).

Sauf si Gibraltar se qualifie aussi.

