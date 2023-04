La Belgique croque la Suède pour la première de Tedesco

Suède 0-3 Belgique

Buts : Lukaku (35e, 49e et 84e) pour les Belges

Portée par Dodi Lukebakio et Romelu Lukaku, la Belgique s’est tranquillement imposée, avec la manière, en Suède pour le compte de la première journée de la phase de qualification à l’Euro 2024 (0-3). Domenico Tedesco a réussi ses débuts. Avec des choix intéressants, des nouveaux visages et un plan tactique bien rodé, les Diables rouges ont retrouvé leur côté tranchant et cette sérénité, perdus depuis 2018 et le Mondial en Russie.

69e, 70e et 71e buts en sélection pour Romelu Lukaku. Mais si les triplés ne s’inventent pas, l’attaquant des Nerazzurri n’a eu qu’à pousser le ballon ce vendredi soir. Sauf sur l’ouverture du score et un coup de casque parfait sur un centre de Lukebakio (0-1, 35e). Pour les deux autres, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge a juste placé son pied au bon moment sur une nouvelle galette du feu follet du Hertha Berlin, intraitable sur le flanc droit de la surface de réparation (0-2, 49e), avant de voir le tout jeune Johan Bakayoko s’illustrer dans ce même couloir servir le chef de meute (0-3, 84e). Pour la petite statistique, Lukaku avait inscrit les deux premiers buts de l’air Roberto Martinez en 2016, et vient de faire pareil ce soir. De la jeunesse, de l’expérience, une partie prolifique, des gestes géniaux… cette Belgique est enfin dorée !

Seul petit feu vert à noter du côté de la Suède : Zlatan Ibrahimović est devenu à 41 ans le joueur le plus vieux à participer aux qualifications de l’Euro. Et donc à prendre une fessée également.

Suède (4-4-2) : Olsen – Wahlqvist, Ekdal, Lindelof (cap.), Augustinsson (Gudmundsson, 85e) – Gustafson, Olsson (Gyokeres, 64e), Svanberg, Forsberg (Claesson, 72e) – Kulusevski, Isak (Zlatan, 72e) . Sélectionneur : Janne Andersson.

Belgique (4-3-3) : Courtois – Castagne, Faes, Vertonghen, Theate (Saelemaekers, 85e) – De Bruyne (cap.), Onana, Carrasco (Openda, 90e) – Lukebakio (Bakayoko, 61e), Lukaku (Bornauw, 85e), Trossard (Mangala, 61e). Sélectionneur : Domenico Tedesco.

Les autres résultats de la soirée :

Autriche 4-1 Azerbaïdjan

Buts : Sabitzer (28e et 50e), Gregoritsch (30e) et Baumgartner (69e) pour Das Team // Mahmudov (64e) du côté des visiteurs

Moldavie 2-1 Iles Féroé

Buts : Nicolaescu (86e) // Mikkelsen (28e)

Tchéquie 3-1 Pologne

Buts : Krejci (1e), Cvancara (3e) et Kuchta (64e) // Szymanski (87e)

Serbie 2-0 Lituanie

Buts : Tadic (16e) et Vlahovic (53e)

