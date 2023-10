Un moment de silence observé lors des matchs internationaux de ce mardi

S’il fallait faire une minute de silence pour tous les drames actuels, il n’y aurait pas assez d’une mi-temps.

En mémoire des victimes de l’attentat qui a touché Bruxelles lundi soir et qui a mené à l’arrêt du match entre la Belgique et la Suède, l’UEFA a annoncé qu’un « moment de silence serait observé lors de tous les matchs de qualification à l’Euro 2024 mardi » . Dans un contexte d’escalade de violence dans le conflit israélo-palestinien et d’attentat contre un professeur en France, les matchs internationaux seront donc de nouveau le théâtre d’hommages envers les victimes du terrorisme en Europe.

A moment of silence will be observed at all UEFA EUR0 2024 qualifying matches tonight, in memory of the two victims of yesterday’s terrorist attack in Brussels ahead of the match between Belgium and Sweden.

