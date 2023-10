Attentat de Bruxelles : les autorités belges confirment la mort du terroriste présumé

La mort de l’homme radicalisé suspecté d’avoir tué deux citoyens suédois, lundi soir à Bruxelles en marge de la rencontre Belgique-Suède, a été confirmée par les autorités belges. « L’auteur de l’attentat terroriste à Bruxelles a été identifié et est décédé, écrit la ministre de l’Intérieur locale, Annelies Verlinden. Nous remercions les services de renseignement et de sécurité ainsi que le parquet pour leur intervention rapide et décisive hier soir et ce matin. » Interpellé dans la nuit à Schaerbeek et blessé par balles au thorax, l’homme a succombé à ses blessures. « L’arme avec laquelle les attaques ont été perpétrées a été trouvée ce matin au même endroit où l’homme a été appréhendé », a également expliqué Verlinden.

