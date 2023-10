Attaque terroriste à Bruxelles : la RTBF annonce le décès du suspect

Abdesalem L., un homme de 45 ans suspecté d’avoir commis l’attaque terroriste ayant coûté la vie à deux ressortissants suédois lundi soir en marge du match Belgique-Suède, est décédé selon la RTBF. Lors d’une opération de police dans le quartier de la Cage aux ours à Schaerbeek, l’homme avait été interpellé et touché par balles au thorax ; une arme avait été retrouvée sur lui et il avait été placé en soins intensifs. « On a appris, à 9h30, que le suspect était décédé », écrit le média belge.

