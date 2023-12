Une enquête ouverte pour des propos racistes à Sheffield

Un Boxing Day entaché.

En marge de la rencontre entre Sheffield et Luton Town (2-3) ce mardi, des propos racistes auraient été tenus par des supporters locaux à l’encontre de Carlton Morris. Entré en jeu durant la seconde période, l’attaquant anglais de Luton n’a pas tardé à alerter le corps arbitral. « La Premier league nous a très bien appris les protocoles à suivre. J’ai entendu quelque chose du public au premier rang malheureusement, et j’ai su que le mieux à faire était de le signaler directement et de les laisser s’en occuper », a-t-il expliqué en zone mixte après le match remporté par les siens.

We can confirm that Carlton Morris reported an alleged racist comment from the crowd during this afternoon’s Premier League fixture at Bramall Lane.

— Luton Town FC (@LutonTown) December 26, 2023