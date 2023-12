Pronostic Sheffield Luton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Luton tient tête à Sheffield

La lanterne rouge du championnat n’a pas perdu, vendredi à Villa, contre tout attente (1-1), mais a subi tout le match. Entre les défaites contre Bournemouth (1-3), Burnley (5-0), Liverpool (0-2) et Chelsea (2-0), on retrouve une victoire face aux Wolves (1-0). Ce n’est pas assez pour rester dans la course au maintien, qui est désormais légèrement compromise. Pour ne rien arranger, une pluie d’absences s’abat sur le promu, qui devra jouer sans des joueurs importants comme les défenseurs Ahmedhodzic, Egan (blessés) et Bogle (suspendu). Du côté des forces en présence, on retrouve le jeune Archer (3 buts), ou le Néerlandais Hamer (2 buts, 2 passes).

C’est un peu mieux pour Luton qui tient souvent tête aux gros dernièrement malgré les défaites, contre City (1-2) et Arsenal (3-4). Cependant, le promu s’est imposé lors de la dernière journée contre Newcastle (1-0) et se rapproche de la première équipe non relégable et pourrait même sortir de la zone rouge en cas de victoire lors du match en retard qu’ils auront à jouer. Le capitaine de l’équipe, victime d’un arrêt cardiaque en plein match, est forfait. Le piston Doughty est un sacré passeur (4 passes) et sera bien présent pour servir Adebayo (5 buts), qui a marqué lors de 3 de ses 4 derniers matchs. Luton est quasiment au complet et devrait poursuivre sur son bon résultat face aux Magpies pour ramener des points de Sheffield.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

