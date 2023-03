Non, Jeffinho ne s’est pas blessé en faisant son salto

On tenait pourtant un bon candidat à la blessure la plus bête de l’année.

Titularisé pour la première fois depuis son arrivée à Lyon, Jeffinho a rendu une belle copie, avec un but primordial dans la victoire de l’OL ce mardi face à Grenoble (2-1). Après avoir battu le portier isérois, le Brésilien débarqué de Botafogo fonce vers le poteau de corner et fait un salto. Un peu de Brésil dans la fraîcheur lyonnaise mais quelques minutes plus tard, il sort du terrain en se tenant la cuisse. Finalement revenu pour disputer les dernières minutes du premier acte, il est remplacé à la pause par Moussa Dembélé.

Si Laurent Blanc a confié qu’il l’a bien fait sortir car il était blessé, le coach rhodanien a affirmé en conférence de presse après la rencontre que ce n’est pas son salto qui est à l’origine du bobo. Lolo White a également confirmé que pour Jeffinho, comme pour Bradley Barcola, c’est l’ischio qui siffle. De quoi tout de même l’interdire de célébrer de cette manière ? Au contraire pour l’ancien sélectionneur des Bleus : « Qu’il en fasse beaucoup des sauts périlleux ! Ceux qui célèbrent leur but, s’ils savaient faire ce qu’il sait faire lui, ils le feraient ! Mais ce n’est pas donné à tout le monde de faire des sauts périlleux. »

C’est sûr que c’est plus technique que la glissade sur les genoux.