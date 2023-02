Lyon se paye Grenoble et s’invite dans le dernier carré

Olympique lyonnais 2-1 Grenoble Foot 38

Buts : Barcola (24e) et Jeffinho (38e) pour les Gones // Sbai (75e) pour les Grenoblois.

Impatient d’ajouter de l’argenterie à une armoire à trophées qui prend la poussière depuis onze ans, l’OL peut continuer à rêver de soulever un trophée cette saison. Vainqueur de Grenoble ce mardi dans un Groupama Stadium frigorifié, Lyon n’était pas parti pour se faire peur, mais les 20 dernières minutes et la réduction de l’écart des visiteurs ont fait trembler l’OL jusqu’au bout. Qu’à cela ne tienne, dira probablement Laurent Blanc, qui se contentera de cette qualification alors que la Coupe de France est sans doute son meilleur moyen d’emmener son équipe en Europe la saison prochaine.

Un premier acte maîtrisé

Cela faisait treize ans que l’on attendait cet affrontement entre Lyon et Grenoble pour régler une bonne fois pour toute LA grande question culinaire de ces dernières années : quelle est la véritable capitale du French Tacos. Même si l’essentiel de ce premier acte se déroule dans la moitié de terrain iséroise, ce sont bien les Grenoblois qui se créent la première occasion, lorsque Matthias Phaëton est trouvé à gauche de la surface et se joue de Sinaly Diomandé. Il frappe croisé, mais Anthony Lopes bloque sa tentative (5e). Lyon assiège le camp du GF38 et tente de contourner ce bloc compact. Finalement, l’OL fait sauter le verrou quand Rayan Cherki, dans le cœur du jeu, donne à Jeffinho qui décale Nicolás Tagliafico côté gauche. Le champion du monde 2022 a de l’espace, centre fort pour Bradley Barcola qui décroise sa tête et ouvre le score (1-0, 24e).

Les visiteurs ne sont pas loin d’immédiatement refaire leur retard, alors que sur l’engagement, Pape Meïssa Ba est trouvé en profondeur. Il se présente face à Lopes, mais perd son duel (25e). L’OL remet vite la main sur les débats et double la mise grâce à Jeffinho. Tagliafico le lance côté gauche, et le Brésilien fonce vers le but pour ajuster Esteban Salles de près (2-0, 38e). L’entame de la seconde période est nettement moins enlevée que les 45 premières minutes, et la sortie de Jeffinho à la pause, peut-être à cause de sa célébration salto qui l’aurait blessé, y est pour quelque chose. Ce n’est que lors de l’entrée de Mohamed El Arouch à la place de Bradley Barcola, lui aussi touché, que le Groupama Stadium a un peu vibré jusqu’à l’heure de jeu.

Grenoble prend progressivement confiance et commence à menacer la défense lyonnaise. Après une passe ratée de Diomandé, Phaëton enrhume de nouveau l’Ivoirien côté gauche et centre fort devant la cage. Henrique repousse dans les pieds d’Abdoulie Sanyang qui bute sur Lopes puis Diomandé (72e). Les Isérois maintiennent la pression, et Mohamed Sbai, complètement hors jeu, profite d’une touche de balle malheureuse de Maxence Caqueret pour effacer Lopes d’un râteau et relancer le suspense (2-1, 75e). Les Isérois ne se créent finalement pas de dernière occasion et laissent le précieux sésame atterrir dans la poche de leurs voisins.

Olympique lyonnais (4-2-3-1) : Lopes – Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico (Henrique, 46e) – Caqueret (Tolisso, 77e), Lepenant – Barcola (El Arouch, 54e), Cherki, Jeffinho (Dembélé, 46e) – Sarr. Entraîneur : Laurent Blanc.

Grenoble Foot 38 (3-4-1-2) : Salles (Maubleu, 63e) – Monfray, Nestor, Tchaptchet (Sanyang, 46e) – Diarra, Touray (Sbai, 64e), Bambock (Correa, 87e), Gaspar – Benet – Meïssa Ba (Tell, 64e), Phaëton. Entraîneur : Vincent Hognon.