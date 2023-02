Hognon : « Je pensais qu’on aurait plus d’occasions que contre Le Havre »

En même temps Le Havre est ce qu’il se fait de mieux en Europe.

Battu ce mardi au Groupama Stadium (2-1), Grenoble aura fait trembler l’OL pendant les vingt dernières minutes en réduisant la marque à la 75e. Incapables de marquer un second but les hommes de Vincent Hognon sont éliminés au grand regret de l’entraîneur, qui s’attendait à avoir des opportunités. Selon lui, défensivement l’OL « a beaucoup de lacunes », comme il l’a affirmé après la rencontre au micro de beIN Sports. « Je pensais qu’on aurait plus de facilité aujourd’hui pour avoir des occasions que contre Le Havre le week-end dernier », a-t-il poursuivi.

Un manque de finition qui le frustre encore plus. « On a la première occasion pour marquer. Le foot c’est l’efficacité. On en a eu beaucoup (des opportunités), mais on n’a pas fait preuve d’efficacité. Je suis déçu parce qu’on s’est procuré pas mal de situations », a-t-il confié après le coup de sifflet final.

Au moins, il n’a pas comparé la défense de l’OL à celle de Dijon.