Mondial 2023 : Alexia Putellas et trois frondeuses de retour avec l'Espagne

Retour vers le futur.

Le sélectionneur espagnol Jorge Vilda a annoncé, ce lundi, une liste élargie de 30 joueuses pour le Mondial féminin, qui se déroule en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Sept d’entre elles resteront en Espagne. La liste finale sera dévoilée le 30 juin. Parmi les choses notables ? Le retour de la double Ballon d’or en titre Alexia Putellas, blessée lors du dernier Euro (rupture des ligaments croisés survenue en juillet) et qui s’apprête à faire son retour sur les terrains. La star et capitaine du Barça va disputer sa troisième Coupe du monde, après 2015 et 2019.

🙌🇪🇸 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: ¡TENEMOS LA LISTA DE ESPAÑA! 😍 Estas 𝟯𝟬 𝗳𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 forman parte de la convocatoria de preparación para el Mundial. 🗺️ 23 jugadoras serán las elegidas el próximo día 30 de junio para viajar a Australia y Nueva Zelanda.#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/j5NTgcQihw — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) June 12, 2023

Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey et Ona Batlle, 3 des 15 joueuses frondeuses qui avaient dit stop en octobre dernier, ont elles aussi été retenues, après avoir fait machine arrière en ayant eu l’assurance que certaines choses allaient changer en sélection. Les 12 autres (parmi lesquelles figurent notamment Mapi León, Patri Guijarro, Sandra Paños, Lola Gallardo ou Claudia Pina) sont absentes. Pour rappel, cette quinzaine de joueuses avait envoyé un mail à la Fédération espagnole pour demander la tête du sélectionneur, et car selon elle les conditions pour réaliser une performance sportive digne de ce nom n’étaient pas réunies. Cette joyeuse bande avait expliqué ne plus vouloir revêtir le maillot de la Roja tant que rien n’aurait changé. L’Espagne affrontera en match amical le Panama (29 juillet) et le Danemark (5 juillet). À la Coupe du monde, elle jouera le Costa Rica, (21 juillet), la Zambie (26 juillet) et le Japon (31 juillet).

En espérant imiter les hommes et décrocher une première couronne.

