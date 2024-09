La première liste de l’Espagne après son sacre à l’Euro

Quelle autre compétition l’Espagne va-t-elle pouvoir gagner ?

Des matchs contre la Serbie et la Suisse après avoir scalpé l’Angleterre, l’Italie, l’Allemagne, la France et la Croatie, ça va être un peu plus ennuyant, même s’il faut conserver son titre en Ligue des nations. Luis de La Fuente a annoncé la liste de l’Espagne pour la trêve internationale, et a décidé de prendre quasiment les mêmes et de recommencer. Excepté Mikel Merino, auteur du but vainqueur de l’Espagne face à l’Allemagne en quarts de finale, qui a signé à Arsenal lors de la dernière semaine du mercato.

Deux joueurs sont des petits nouveaux : Óscar Mingueza, sélectionné une fois en 2021, remplace numériquement l’immense Jesús Navas à la retraite internationale, et Pepelu, de Valence, connaîtra son premier rassemblement. Pas non plus de Pau Cubarsí, ni de Fermín López, qui doit être bien fatigué après avoir enchaîné l’Euro et les JO. Les deux sont en revanche sélectionnés avec les moins de 21 ans espagnols.

🎒🏫 En septiembre vuelven los peques al cole… ⚽️ ¡¡Y los 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 a la competición!! 👥 Esta es la lista de Luis de la Fuente para los partidos ante Serbia y Suiza, primeros compromisos de la Fase de grupos de la #NationsLeague.#VamosEspaña pic.twitter.com/nVfBxXQzGy — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 30, 2024

Marc Cucurella va pouvoir manger une nouvelle paella.