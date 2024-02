L'OL explique pourquoi le transfert de Saïd Benrahma a capoté

Il ne doit pas y avoir la 4G à Londres.

Alors que Saïd Benrahma était attendu à Lyon, où il avait d’ailleurs passé sa visite médicale, son transfert depuis West Ham n’a pas été enregistré à temps, la fenêtre de ce mercato hivernal se refermant dans la nuit du 1er au 2 février. L’Olympique lyonnais, qui réussit déjà un gros mercato (l’OL a enregistré les arrivées de Lucas Perri, Malick Fofana, Gift Orban, Orel Mangala, Adryelson et Nemanja Matic) a expliqué « regretter l’échec du transfert de Saïd Benrahma » dans un communiqué posté sur le site du club.

ℹ️ Les raisons de l'échec du transfert de Saïd Benrahma. Toutes les informations ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2024

Dans ce même communiqué, l’OL pointe le manque de coopération du club londonien : « En début de soirée, alors que nous avions saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée, West Ham n’a jamais lancé la moindre procédure […], et cela malgré nos relances répétées. » Sans ces procédures, l’OL n’a pas pu obtenir de certificat international de transfert et devra se passer de Saïd Benrahma. Pour l’instant, car le club rhodanien explique qu’il « se réserve le droit d’engager toutes les procédures appropriées et nécessaires pour valider l’opération ultérieurement ».

Ça marchait mieux quand c’était pour faire venir Kalvin Phillips.

L’OL devrait réussir le pari Saïd Benrahma