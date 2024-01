L’Olympique Lyonnais recrute deux Brésiliens

À défaut de signer Nemanja Matić.

Après avoir prêté jeudi Tino Kadewere à Nantes, l’Olympique Lyonnais n’a pas perdu de temps en officialisant ce vendredi l’arrivée de deux joueurs brésiliens. Les renforts se nomment Lucas Perri et Adryelson. Respectivement gardien de but et défenseur central, ils viennent tous les deux de Botafogo, le club brésilien également détenu par John Textor.

🚨 Lucas Perri et Adryelson s’engagent avec l’OL jusqu’en 2028 🔴🔵 ℹ Toutes les informations ici ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2024

Tous deux appelés pour la première fois en sélection brésilienne cette saison, ils ont signé un contrat avec le club rhodanien jusqu’en juin 2028. Montant des transactions : 3,250 M€ pour Perri et 3,580 M€ pour Adryelson avec « un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert. » Ce sont les 25e et 26e joueurs brésiliens à porter les couleurs de l’OL.

Pourvu qu’Adryelson soit aussi décisif que Jake O’Brien.

