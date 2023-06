Manchester United et le Real Madrid sont les clubs les plus précieux

T’es précieux, mais t’es pas champion.

Selon un classement réalisé par Forbes, le Real Madrid et Manchester United sont les clubs qui possèdent la plus forte valeur financière mondiale avec plus de six milliards de dollars. Manchester City (4 milliards de dollars), le PSG (4,21 milliards de dollars) et le Bayern Munich (4,86 milliards de dollars) font également partie du top 10. La valorisation de ces grands noms du football est due par exemple aux entrepreneurs, aux entreprises sponsors, aux compétitions remportées et aux recettes que génèrent les équipes à partir des événements de diffusion. Concernant le Real Madrid, Forbes a déclaré : « L’équipe espagnole a atteint cinq des neuf dernières finales lucratives de la Ligue des champions, les remportant toutes », ce qui explique sa première place au classement.

The World’s Most Valuable Soccer Teams 2023: Two Clubs Hit $6 Billion For The First Time https://t.co/BUxv1KkI3O by @MikeOzanian, @JustBirny pic.twitter.com/HGaPbTxWjI — Forbes (@Forbes) May 31, 2023

La valeur des 20 meilleures équipes de ce classement a augmenté de 14% par rapport à l’année précédente, étant désormais de 2,89 milliards de dollars en moyenne contre 2,53 en 2022.

Le Real est toujours devant, sauf en Liga.

