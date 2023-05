Lens ne flanche pas à Lorient et se rapproche de la Ligue des champions

Buts : Faivre (6e) pour les Merlus // Sotoca (20e), Thomasson (25e) et Fofana (87e) pour les Sang et Or

La clim sur la Canebière.

Très rapidement mené sur la pelouse du Moustoir, Lens n’a pas tremblé pour renverser le scénario à Lorient (1-3). Marseille est distancée, Paris a encore un peu la pression.

Sur une touche trop faible vers l’arrière de Medina, Faivre est pourtant plus prompt que Samba et ouvre le score en angle fermé (1-0, 6e). Surpris, les Sang et Or accélèrent tout de suite pour reprendre les choses en main. La frappe d’Openda est détournée (19e), mais les Nordistes recollent dans la foulée sur une tentative de Sotoca déviée et qui lobe Mvogo (1-1, 20e). Une nouvelle erreur défensive en pleine surface offre ensuite un deuxième but à Thomasson, et Lens est déjà devant (1-2, 25e). Sur une merveilleuse remise de Faivre, Koné est contré (37e), et Lorient subit.

Après la pause, Lens hésite pourtant entre continuer à pousser ou calmer le jeu. Et choisit de somnoler quelques instants. Les Merlus en profitent pour menacer à nouveau, mais ni Abergel de loin (54e), ni Koné, qui croise trop (57e), ne font mouche. Alors que les supporters bretons s’offrent un craquage de fumis en tribunes, la tête de Koné sur corner est bloquée sur sa ligne par Samba (84e). Mais au terme d’un contre parfait, Fofana plie l’affaire (1-3, 87e) et Lens repousse Marseille à cinq points, tandis que Paris n’est provisoirement qu’à trois longueurs. Une fin de rencontre marquée par la sortie en pleurs de Bamba Dieng, blessé.

Vous l’entendez déjà, la petite musique ?

Lorient (3-4-2-1) : Mvogo – Meïté, Talbi, Le Goff – Kalulu (Le Bris, 75e), Innocent (Makengo, 57e), Abergel (Dieng, 84e), Yongwa – Faivre, Le Fée – Koné. Entraîneur : Régis Le Bris.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit, Onana, Medina – Frankowski (Le Cardinal, 86e), Abdul Samed, Fofana, Machado (Haïdara, 68e) – Sotoca (Pereira Da Costa, 90e+2), Thomasson (Fulgini, 68e) – Openda (Claude-Maurice, 86e). Entraîneur : Franck Haise.

