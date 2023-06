La signature de Messi fait exploser la billetterie de l’Inter Miami

Partis comme des petits pains.

Tous les billets pour les matchs de l’Inter Miami cette saison, à domicile comme à l’extérieur, ont été vendus après l’annonce la signature de Lionel Messi dans le club américain. Il ne reste aucun billet pour le reste de la saison de MLS. Pour un billet à la revente, il faudrait compter entre 740 et 3200 euros. Selon Forbes, le prix des places aurait subi une augmentation de 1000% depuis l’annonce de la signature de Messi et valent plus cher que les billets pour la finale de NBA.

Tickets for every MLS match vs. Inter Miami across the whole 🇺🇸 have been completely sold out. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/CoWCCuQjAf — USMNT Only (@usmntonly) June 8, 2023

Le billet le moins cher pour ce qui pourrait être le premier match de la Pulga avec l’Inter Miami, le 21 juillet, coûterait…435 euros, contre 27 initialement. C’est plus qu’un match de finale NBA (310 euros environ). Les conséquences de cette signature se font également ressentir sur les réseaux sociaux, où le compte Instagram de l’Inter Miami est passé d’un million de followers à plus de six millions, ce qui lui permet de – largement – dépasser le compte de la MLS.

Ou peut-être que les gens ont juste envie de voir Corentin Jean, qui sait.

