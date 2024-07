La belle histoire derrière la célébration de Mikel Merino

33 ans après, sur la plus grande des scènes.

Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi Mikel Merino a célébré son but en tournant autour du poteau de corner lors du succès espagnol contre l’Allemagne (2-1). On connaît désormais la réponse, et l’histoire est très belle ! Fils de l’ancien footballeur professionnel Ángel Merino (241 matchs de Liga notamment), le milieu de la Real Sociedad a en fait rendu hommage à son père, qui avait effectué la même célébration, dans le même stade il y a 33 ans. Au deuxième tour de la Coupe de l’UEFA 1991, Osasuna était venu s’imposer 3-2 sur la pelouse du VfB Stuttgart avec un but de Merino père, qui s’était donc offert un petit moment de détente.

« Ha marcado Merino » y lo ha celebrado como su padre, en el mismo estadio, 33 años después. Fútbol. pic.twitter.com/BZtCjKFqlk — Ferwin (@Fermingway) July 5, 2024

Le deuxième but en sélection du milieu de terrain, au-delà de son caractère ultra-décisif, est aussi entré dans l’histoire du foot espagnol en devenant le but le plus tardif de l’histoire de la sélection, dépassant… Andrés Iniesta, lors de la finale de la Coupe du monde 2010. Le but victorieux des Ibériques était en effet intervenu à la 116e minute, quand Merino a inscrit le sien à la 119e.

Pour sûr qu’ils referont la même petite danse à la prochaine réunion de famille.

