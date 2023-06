Euro Espoirs : L’Espagne garde la tête devant l’Ukraine, la Croatie et la Roumanie roupillent

Croatie 0-0 Roumanie

Espagne 2-2 Ukraine

Buts : Zhelizko (49e, c.s.c.) & A. Ruiz (90e) pour l’Espagne // Viunnyk (43e) & Sudakov (81e, SP) pour l’Ukraine.

Une phase de poules bouclée sans le moindre but marqué : la Croatie et la Roumanie ont réalisé une performance mémorable à l’occasion de cet Euro Espoirs. Pouvaient-elles offrir autre chose qu’un 0-0, ce mardi soir, à Bucarest, pour conclure ce mois de juin tristoune ? Non, visiblement, et les deux sélections, déjà éliminées avant ce troisième match, quittent le tournoi la queue entre les jambes. Plutôt dominatrice, la Croatie s’est tout de même procuré une énorme occasion en première période – sur laquelle le très bon Ștefan Târnovanu a fait des miracles et été supplée par sa barre transversale – et a poussé toute la deuxième, en vain.

Dans l’autre rencontre de ce groupe B, l’Espagne et l’Ukraine se sont également quittées sur un nul, plus animé celui-ci (2-2). En gestion, les hommes de Santi Denia se sont d’abord fait surprendre sur un contre supersonique emmené par Nazarenko et conclu par Vyunnyk avant que Zhelizko ne remette les deux formations dos à dos sur un drôle de but contre son camp. L’Ukraine a ensuite cru rafler la mise à la suite d’un penalty transformé par Sudakov, mais Abel Ruiz, entré en jeu, a égalisé au bout d’un merveilleux enchaînement. Résultat, l’Espagne termine en tête de son groupe et l’Ukraine deuxième. L’une de ses deux équipes sera l’adversaire des Bleuets s’ils valident leur billet.

Un dernier soir pour du beurre, oui.

