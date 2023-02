Di María : « Ils ont donné tout ce pouvoir à Mbappé en ayant le meilleur joueur de l’histoire à côté de lui »

Alors, c’est qui le patron ?

Cauchemar des Nantais après son excellent match face aux Canaris jeudi, Ángel Di María est revenu sur la place de Kylian Mbappé au sein du PSG dans une interview diffusée par ESPN ce vendredi. « Ils lui ont donné toute la responsabilité. Ils l’ont fait rester alors qu’il pouvait partir et ils lui ont donné cette responsabilité importante pour que ce soit lui et personne d’autre. Mais bon, ils ont donné tout ce pouvoir à Mbappé en ayant le meilleur joueur de l’histoire à côté de lui », a expliqué l’Argentin. Selon El Fideo, si le PSG a donné tout ce pouvoir à Mbappé, c’est parce « qu’il est français, qu’il vient de là et qu’il a gagné une Coupe du monde ».

Celui qui a quitté Paris pour la Juventus l’été dernier n’a toutefois pas tari d’éloges au sujet de son ancien coéquipier : « Il a une grande carrière devant lui. Mais à part ça, quand j’étais là, c’était un bon garçon. Je pense qu’il n’a pas changé. » Selon lui, Mbappé a même été le meilleur joueur du dernier Mondial. Enfin, derrière la Pulga, faut pas déconner. « Il n’y a aucun autre joueur qui a fait une telle différence dans la Coupe du monde, à part Messi ».

Alors que le meilleur joueur de la Coupe du monde se nomme Dayot Upamecano.