Courtois et Carvajal dépités après l’élimination

Ils sont peu nombreux à s’être arrêté devant les micros ce mercredi soir après l’élimination et la claque reçue par Manchester City (4-0) aux portes de la finale de la Ligue des champions. Dans un premier temps, c’est peut-être le seul Madrilène qui a pris la parole. « La façon dont on a perdu, ça fait mal. Tu peux lutter un match et perdre aux penaltys, en prolongation, 2-1 ou 1-0, ça fait mal, mais bon, là 4-0 c’est très dur, a lancé Thibaut Courtois, auteur de trois énormes parades durant la partie, au micro de Movistar. Nous ne sommes pas peu fiers du chemin parcouru, mais c’est dur de perdre à ce moment de la compétition. Après, on avait un adversaire féroce en face. City fait une superbe saison. En Premier League, ils sont imparables. Ce n’était pas notre meilleur match ce soir, et à ce niveau, quand on n’est pas à 100%, on ne peut pas gagner. »

La soirée a été plus compliquée à titre individuel pour Dani Carvajal, aussi sonné au moment d’être invité à régir à cette sanglante défaite, également devant les caméras de Movistar. « City a été meilleur, ils nous ont obligés à défendre, et on voit le résultat. Ils ont été supérieurs, il nous a manqué de l’attitude peut-être, on s’est trop repliés trop vite dès le début, quand on a été un peu de l’avant après la pause, on était mieux, tente d’analyser celui qui a plus attrapé la cheville de Jack Grealish que le ballon. On savait tous que ça allait être très difficile, qu’ils sont forts à la maison. Mais après les sensations de l’aller, on pensait qu’on allait faire mieux, surtout avec le ballon. Maintenant, on doit lever la tête, on reviendra plus fort. »

