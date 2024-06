Cotes vainqueur Euro 2024 : Qui est le grand favori ? Où se situe la France ?

Qui va gagner l’Euro 2024 ?

Le championnat d’Europe 2024 se tient cet été en Allemagne et plusieurs sélections nourrissent l’ambition de soulever le trophée à Berlin le 14 juillet. Bien évidemment, des favoris se dégagent, mais une horde d’outsiders comptent bien tirer leur épingle du jeu. Voici les 10 équipes qui présentent les meilleures cotes avant le coup d’envoi de la compétition :

Angleterre @4,20

France @4,80

Allemagne @5,20

Portugal @7,50

Espagne @9,00

Italie @15,00

Pays-Bas @17,00

Belgique @18,00

Croatie @40,00

Danemark @50,00

La France a un statut à assumer

Championne du monde en 2018 et finaliste malheureuse lors du Mondial 2022, l’équipe de France a pris l’habitude de bien figurer dans les grandes compétitions internationales. Les Bleus disposent de l’un des meilleurs effectifs de la compétition et pourront notamment compter sur leur capitaine Kylian Mbappé dont l’avenir en club s’est éclairci juste avant le coup d’envoi de la compétition. Surprise par la Suisse dès les 8es de finale du précédent Euro, la France compte bien prendre sa revanche cet été.

L’Angleterre se présente comme le favori

En quête d’un titre majeur sur la scène internationale depuis 1966, l’Angleterre fait en revanche belle figure ces dernières années. Les Three Lions ont atteint le dernier carré en 2018 avant de perdre en finale de l’Euro 2021. Lors de la Coupe du monde 2022, ils ont déployé l’un des jeux les plus attrayants du tournoi, mais ont buté sur la France au stade des quarts de finale. Après avoir survolé leur groupe de qualification, ils espèrent réaliser un meilleur parcours dans cet Euro 2024. Pour cela, l’Angleterre pourra compter sur un effectif pléthorique et très qualitatif.

L’Allemagne a une carte à jouer à domicile

Championne du monde en 2014 et demi-finaliste de l’Euro 2016, l’Allemagne est malheureusement moins à son avantage depuis. Cela se matérialise par des éliminatoires précoces dans les compétitions internationales et une certaine instabilité sur le banc. Cette année, la Mannschaft a une vraie carte à jouer eu égard à la qualité de son effectif et au soutien que recevra l’équipe dans tous les stades. Méfiance tout de même, car le dernier pays organisateur à avoir triomphé est la France lors de la Coupe du monde 1998.

L’Italie défend son titre

Absente des deux dernières Coupes du monde, l’Italie a en revanche créé la sensation en remportant l’Euro 2021. Afin de se qualifier pour cette édition 2024, la Squadra Azzurra a dû s’employer pour s’adjuger la 2e place de son groupe d’éliminatoire. Les Transalpins ne partent donc pas avec les faveurs des pronostics cet été, d’autant que les derniers résultats ne sont pas forcément impériaux. Il faudra tout de même compter sur le tenant du titre qui pourrait afficher un visage séduisant sous les ordres de Luciano Spalletti qui est en poste depuis un an seulement.

Le Portugal veut créer la surprise

Vainqueur de l’Euro 2016 malgré des prestations pas toujours abouties, le Portugal a moins bien figuré lors des dernières compétitions internationales. Néanmoins, la Seleção se positionne comme un candidat crédible au titre dans cet Euro 2024. L’équipe est composée d’éléments qui jouent actuellement dans les meilleurs clubs du Vieux Continent. Devant prend toujours place l’inoxydable Cristiano Ronaldo qui, avec ses 10 réalisations, a beaucoup contribué à la qualification du Portugal. Du haut de ses 39 ans, CR7 est toujours capable de faire mal et il espère conforter son statut de meilleur buteur de l’histoire de l’Euro.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Autriche, France, Pays-Bas, Pologne : avec un D comme Drama