On connaît le verdict de la LFP pour le match Bordeaux-Rodez

Enfin le verdict.

Lors de la dernière journée de Ligue 2, la rencontre entre Bordeaux et Rodez, au Matmut Atlantique, avait été arrêtée à la 23e minute à la suite de l’agression d’un joueur ruthénois par un supporter bordelais, alors que le score était d’un but à zéro pour les visiteurs. La décision de la commission de discipline de la LFP, d’abord prévue la semaine dernière, vient de tomber, et le match ne sera pas rejoué. En effet, la Ligue de football professionnel a décidé de donner la victoire au RAF, officiellement maintenu en Ligue 2, ce qui envoie Annecy en National (même si le club savoyard ne devrait pas lâcher le morceau). De plus, les Girondins commenceront la saison 2023-2024 avec un point de pénalité, et la tribune Sud – d’où est venu l’incident – du stade bordelais sera fermée pour deux matchs (plus deux matchs avec sursis).

La commission de discipline de la @LFPfr a communiqué ce lundi ses décisions au sujet du match @girondins – @OfficielRAF 📌https://t.co/DZuEaye4i0 — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) June 12, 2023

Dix jours plus tard, le FC Metz peut enfin fêter officiellement son retour en Ligue 1.

Bordeaux a déposé une réclamation contre Rodez