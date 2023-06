Le coup de pression d’Annecy après Bordeaux-Rodez

La fin de l’histoire risque de faire hurler…

À la suite de l’interruption du match entre les Girondins de Bordeaux et Rodez en raison de l’agression d’un supporter sur un joueur, plusieurs clubs attendent avec impatience la décision de la LFP sur cette affaire. Car si la rencontre était rejouée, le résultat final pourrait par exemple empêcher Metz de monter en Ligue 1. Et si la partie était au contraire remportée sur tapis vert par les visiteurs, Annecy serait reléguée en troisième division. Chose que les dirigeants du club évoqué n’imaginent même pas, au regard des propos de son président.

📃𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗱𝘂 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 « Notre Club est avant tout respectueux des valeurs véhiculées dans le sport et qu’aucune violence sur un terrain ne doit donc avoir lieu. La Ministre a parfaitement raison sur ce point.Par contre, profiter d’événements… pic.twitter.com/u9AACpuDd3 — FC Annecy (@FCAnnecy) June 4, 2023

« Profiter d’événements extérieurs pour en tirer profit comme le maintien de son club, en trahissant le football, est contraire à l’éthique sportive. Nous n’accepterons pas que Rodez gagne sur tapis vert car il s’agit de la forme de tricherie la plus élaborée, ce qui est très grave. Qu’il gagne sur le terrain, et nous les féliciterons comme nous l’avons fait pour nos concurrents qui sont aujourd’hui maintenus. C’est pourquoi les actionnaires que je représente et moi-même avons décidé que si Annecy était reléguée, nous avons d’ores et déjà missionné notre cabinet d’avocats pour demander la réparation de notre préjudice financier au club de Rodez », a en effet averti Sébastien Faraglia sur Twitter.

Dans le jargon, ça s’appelle un coup de pression.

Pour le président d'Annecy, le sort de son club « ne peut pas dépendre d’un tapis vert entre Bordeaux et Rodez »