Thierry Henry : « On a un beau pays quand même »

Les Bleus de Thierry Henry sont arrivés à Paris pour disputer la finale du tournoi olympique masculin de football, et la fête est immense. Sans Mbappé, Giroud ou Griezmann et malgré les refus des clubs pour libérer leurs joueurs, les Bleus de Jean-Philippe Mateta et Loïc Badé, ont réalisé un sans faute pour aller chercher la première médaille du foot depuis 1984. « On n’était pas à Paris depuis le début des JO et on est en train de se rendre compte de ce qui se passe. Vous me connaissez, je n’ai pas l’habitude d’être dans l’excès. Mais là, je vis un rêve, tout simplement a raconté le sélectionneur des Bleus ce jeudi, à la veille de la finale contre l’Espagne. On va tout faire pour la gagner, mais ce sera dur de se réveiller. Pas que nous, tout le monde. Tous les soirs j’ai des frissons en voyant les athlètes se battre. »

« On visualise l’or depuis longtemps et on se retrouve dans une situation où on se donne le droit de rêver. […] C’est un petit exploit pour nous d’arriver en finale. C’est important. Je ne dis pas ça souvent, mais quoi qu’il arrive, c’est un succès », a raconté l’ancien coach de Monaco et Montréal, qui n’a pas voulu donner son pronostic : « Je ne suis pas là pour savoir si on est favori ou pas, il y a une finale à jouer contre une équipe redoutable, un pays qui travaille bien depuis longtemps. Pour avoir joué au Barça, je sais exactement comment les Espagnols travaillent. »

Sous contrat jusqu’en 2025, Thierry Henry a ensuite pris un peu de hauteur : « On a un beau pays quand même. Quand on décide d’être ensemble, on est inarrêtable, quelle que soit l’issue de la compétition. Quand on sait se réunir et s’unir, on est pas mal, quand même. »

