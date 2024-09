Antoine Griezmann sur son rendement avec l’Atlético : « Ici, je sais ce que je dois faire »

Allez, une pièce dans la machine !

Présent au micro de Canal+ après la victoire de l’Atlético de Madrid contre Leipzig (2-1), Antoine Griezmann s’est confié sur les quelques différences pouvant exister entre son rendement en équipe de France et chez les Colchoneros : « Entre l’Atlético et l’équipe de France, c’est complètement différent, ce n’est pas le même système de jeu. Après, je me sens bien dans les deux, mais ici (à l’Atlético), je sais ce que je dois faire. » Une petite phrase subtilement glissée, pour justifier – peut-être – sa baisse de forme en Bleu.

Griezmann en a tout de même profité pour nuancer son propos, sourire en coin : « Je suis heureux de me lever tous les matins, pour venir ici, jouer pour ces coéquipiers, jouer pour ce club. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas heureux en sélection ! » Élu homme du match contre Leipzig (un but, une passe décisive – du droit qui plus est, à chaque fois – et très actif devant la surface), l’attaquant confirme ainsi qu’il est toujours indispensable au système de Diego Simeone.

Reste à savoir ce qui cloche avec celui de Didier Deschamps.

