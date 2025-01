Un ancien joueur de Ligue 1 raccroche les crampons à 32 ans

Fin de parcours pour une légende de Gabriel-Montpied.

Passé par le centre de formation puis l’équipe première de l’AS Saint-Étienne, Idriss Saadi (32 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel, comme il l’a indiqué dans un message posté ce mercredi sur ses réseaux sociaux. L’ancien joueur de Clermont, Strasbourg et Bastia avait décidé de rentrer dans sa région d’enfance pour y terminer sa carrière, dans le club d’Andrézieux-Bouthéon en National 2. « Après des années de passion, d’efforts, de victoires et de défaites, j’ai pris la décision de dire au revoir à ce qui a marqué 19 ans de ma vie », a-t-il d’abord introduit.

Post Instagram Voir sur instagram.com

« Le chemin parcouru n’a pas été toujours facile, mais il a été immensément enrichissant. Chaque entraînement, chaque match, chaque défi a forgé la personne que je suis aujourd’hui. À travers le football, j’ai appris des valeurs essentielles : le travail, la persévérance, la discipline, mais aussi l’humilité et le respect », a ensuite témoigné l’international algérien (2 sélections), avant de conclure : « Comme on dit toutes bonnes choses ont une fin et il faut savoir les accepter. Merci à tous, merci pour tout. À bientôt sur les terrains, ou ailleurs, mais toujours avec cette même passion en moi. »

Idriss Saadi qu’il stoppait pour de bon.

Charles De Ketelaere, sensation forte