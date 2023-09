À Montpellier, Rennes enchaîne un cinquième match nul en championnat

Montpellier 0-0 Rennes

Rennes dort toujours en championnat.

À Montpellier, le Stade rennais a enchaîné un cinquième match nul d’affilée en Ligue 1 et continue de stagner (0-0). Trois jours après le succès contre le Maccabi Haïfa, Bruno Genesio avait choisi de récompenser les acteurs principaux de cette rencontre européenne en alignant le même onze, sans Amine Gouiri ni Enzo Le Fée. Sous le soleil pailladin et sur une pelouse dans un sale état, les Bretons ont bien commencé, sans conclure. Le danger est venu d’Ibrahim Salah, qui a envoyé une frappe au-dessus, avant de tomber à deux reprises sur Benjamin Lecomte en manquant de précision. Une bonne entame puis… plus rien. Le MHSC en a donc profité pour se créer les meilleures opportunités et Steve Mandanda a répondu à son homologue. Le champion du monde s’est montré impeccable devant Wahbi Khazri et Akor Adams, omniprésent dans les airs et auteur d’une tête non cadrée. Téji Savanier, lui, n’a pas inquiété grand monde sur ses deux tentatives et la pause est arrivée au bon moment quand tout le monde était sur le point de s’endormir.

Rennes est mieux reparti après les citrons, mais le tir de Bourigeaud a été contré et la tentative lointaine culottée d’Arthur Theate n’a rien donné. Un manque de créativité chez les Bretons et une énorme occasion pour Montpellier et Khazri, qui a fait trembler la barre après un joli une-deux avec Adams. Une partie hachée et rarement passionnante, même si les entrants côté rennais ont tenté de faire sauter le verrou montpelliérain. Mais Amine Gouiri comme Fabian Rieder sont tombés sur Lecomte, toujours impeccable, alors qu’Enzo Le Fée, touché à l’épaule, a dû sortir… cinq minutes à peine après son entrée en jeu. Sur le terrain, Bourigeaud a envoyé une tête au-dessus et Savanier a trop enroulé sa frappe dans le temps additionnel. Le nul n’arrange personne, ni Montpellier qui reste scotché en bas, ni Rennes qui n’a plus gagné depuis la première journée.

Rennes, nouveau roi des nuls.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Omeragić, Kouyaté, Sylla – Chotard, Ferri – Fayad (Al-Tamari, 74e), Savanier, Khazri (Delaye, 80e) – Adams (Yeboah, 80e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Assignon (G. Doué, 74e), Omari, Theate, Truffert – Matić, Bourigeaud, D. Doué (Rieder, 64e) – Blas, Yıldırım (Gouiri, 64e), Salah (Le Fée, 74e(Santamaria, 81e)). Entraîneur : Bruno Genesio.

