Rennes déroule contre le Maccabi Haïfa

Rennes 3-0 Maccabi Haïfa

Buts : Blas (1re), Truffert (31e) et Yıldırım (56e) pour les Rouge et Noir

Il fallait peut-être ce genre de soirée spéciale et la saveur de la Coupe d’Europe pour retrouver le Stade rennais qu’on aime, et qu’on avait un peu perdu ces dernières semaines. Ce jeudi soir, dans une très belle ambiance, les Bretons ont été conquérants et séduisants pour facilement disposer du Maccabi Haïfa (3-0), qui n’aura rien proposé d’intéressant. Il ne faut pas bouder son plaisir de voir un club français dominer son sujet en Ligue Europa, même si ce n’est qu’un premier match de poule qui aura le mérite de bien lancer la campagne européenne des Rouge et Noir.

Blas n’est pas en retard

Les nombreux supporters retardataires, bloqués dans les bouchons ou aux entrées du Roazhon Park à un horaire franchement pas simple pour se rendre au stade en semaine, ont manqué les animations proposées par les ultras, mais surtout le chef-d’œuvre de Ludovic Blas. Il a fallu 55 secondes à l’ancien Nantais pour poser son empreinte sur cette édition de Ligue Europa, avec un enchaînement splendide aux vingt mètres et une frappe en pivot parfaite pour tromper Itamar Nitzan (1-0, 1re). Une agréable folie pour lancer la soirée européenne et le point de départ d’un premier acte maîtrisé par les Rennais, alors que Bruno Genesio avait choisi de faire trois changements dans son onze par rapport au match contre Lille (Blas, Salah et Yıldırım pour sa première titularisation).

🚀🚀🚀 LE BUT SUBLIME DE BLAS DES LA PREMIERE MINUTE DE JEU. pic.twitter.com/Qzwe67RYkP — RMC Sport (@RMCsport) September 21, 2023

Les Bretons se sont mis au niveau, dans l’intensité et dans les intentions, en donnant le tempo et en se créant les meilleures situations. Désiré Doué a vu son coup de tête frôler la lucarne, Blas a encore testé le portier du Maccabi Haïfa, et Arthur Theate a allumé un pétard sur le poteau. Un temps fort permanent concrétisé par un nouveau bijou, cette fois signé Adrien Truffert, qui a sauté sur une remise de Lorenz Assignon pour faire mouche d’une reprise instantanée avec l’aide du montant gauche (2-0, 31e). Plus que logique, tant les Israéliens auront peu existé, si ce n’est sur un tir enroulé par Dean David et une tête de Frantzdy Pierrot facilement captée par Steve Mandanda.

Yıldırım fait les présentations

C’était un match pour avoir un déclic et pour se rappeler pourquoi les Rennais étaient allés chercher Nemanja Matić cet été : le Serbe a été excellent et précieux dans l’entrejeu. Au retour des vestiaires, les quelques centaines de fans du Maccabi présents en Bretagne ont fait le spectacle en parcage, mais leurs protégés ont continué de subir la loi des Rouge et Noir. Assignon et Doué ont pris leur chance et Salah a failli lui aussi inscrire une jolie reprise, finalement passée à côté. Le SRFC, séduisant, a enfoncé le clou sur coup de pied arrêté, Bertuğ Yıldırım catapultant son coup de tête au fond des filets après un corner botté par le capitaine Benjamin Bourigeaud (3-0, 56e). L’occasion pour l’attaquant turc, très intéressant dans le jeu, de faire les présentations avec son nouveau public, conquis par le scénario et l’extrême domination des Bretons. Car les Israéliens ne se sont pas rebellés, et Rennes a continué de pousser, alors que Genesio a fait entrer des hommes frais, offrant au passage une belle ovation au chouchou Bourigeaud. Sur le terrain, Assignon a trouvé le petit filet et le jeune Mathis Lambourde n’est pas passé loin de fêter son premier but en pro. Une promenade de santé pour les Rennais, qui prennent la première place de leur groupe et retrouvent le goût de la victoire après une série de quatre nuls.

Stade rennais (4-3-3) : Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Truffert – Matić (Santamaria, 73e), Bourigeaud (Le Fée, 73e), Blas (Lambourde, 83e) – D. Doué, Yıldırım (Gouiri, 70e), Salah (Rieder, 73e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Maccabi Haïfa (5-4-1) : Nitzan – Khalaili, Sundgren, Seck, Goldberg (Simic, 73e), Cornud – Jaber, Chery (Shuranov, 81e), Show (Mohamed, 62e), David (Saba, 46e) – Pierrot (Kandil, 62e). Entraîneur : Messay Dego.

