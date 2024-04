Real Madrid, PSG, Manchester United : un week-end de renversements

Le derby du week-end

Et de neuf ! En s’inclinant encore à domicile lors de la 30e journée de Ligue 1, Nantes a poursuivi sa superbe série de défaites à la maison toutes compétitions confondues. Cerise sur le kouign-amann, ce revers intervient contre le Stade rennais et sur un score très large dont l’ampleur montre combien les Canaris ont raté leur derby. Malgré son accent, Pedro Chirivella a clairement et parfaitement résumé la situation au micro de Prime Vidéo.

🥶 Pedro Chirivella : "C'est la honte !" Les mots forts du capitaine du @FCNantes après la défaite face à Rennes ! #FCNSRFC pic.twitter.com/ORnYy7xt5O — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 20, 2024

« La deuxième période qu’on a jouée… On n’était pas au rendez-vous. Je m’excuse auprès des supporters, de tout le stade qui est venu nous soutenir. Désolé pour le mot, mais c’est de la merde, ce qu’on a fait, a ainsi confié l’Espagnol. Je n’ai pas de mots. C’est une honte, on n’est pas à la hauteur de ce que le FC Nantes représente, de ce stade de la Beaujoire. Il nous reste un match ici, on va tout faire pour le gagner. Mais si on joue comme ça, on peut jouer cinq saisons de plus et on ne gagnera pas un match. » Rien à ajouter.

Le match du week-end

Il y avait deux confrontations entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique lyonnais ce week-end, dont une comptant pour les demi-finales aller de Ligue des champions féminine. Et ce duel, c’est l’OL qui l’a emporté… avec la manière ! Car à dix minutes de la fin du temps règlementaire, les filles de la capitale menaient encore de deux buts.

44' Lyon 0-1 PSG 48' Lyon 0-2 PSG 80' Lyon 1-2 PSG 85' Lyon 2-2 PSG 86' Lyon 3-2 PSG What a match! 🤯 pic.twitter.com/puiFE456LO — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) April 20, 2024

Sauf que finalement, Kadi Diani et sa bande ont tout renversé pour s’imposer au bout d’un scénario assez dingue. Une remontada qui promet, dans l’optique du retour. Dans l’autre rencontre du dernier carré de cette C1, Chelsea s’est imposé sur la plus courte des marges contre Barcelone. Rien n’est joué, nulle part !

La boulette du week-end

En apparence, rien ne prédisposait le championnat autrichien à accaparer la lumière. Reste que ce vendredi, un fait de jeu a braqué les projecteurs sur ce Sturm Graz-Rapid Vienne : en fin de partie, et alors que personne n’avait encore fait trembler les filets, Niklas Hedl s’est complètement loupé.

Striker muda Arsenal yang dipinjemin ke Strum Graz, Mika Biereth (21) mencetak gol lewat blunder kiper Rapid Wien! 😂 Gol ini membawa Strum meraih kemenangan 1-0! 🔥pic.twitter.com/M02ysj4nAV — Perspective Football Indonesia (@persfootballid) April 19, 2024

Sur un ballon facile qui sortait en six mètres, le gardien a voulu s’emparer de la sphère… mais a totalement foiré son intervention et a du même coup littéralement offert un but à l’adversaire, Mika Biereth ne se gênant pas pour donner la victoire à son équipe. Une action terrible, qui permet aux locaux (que Lille connaît bien) de rester dans le coup pour le titre.

Le but du week-end

Un chef d’œuvre. Pas forcément si spectaculaire que ça au premier visionnage, le pion de Leandro Trossard qui a permis à Arsenal de s’imposer contre Wolverhampton lors de la 34e journée du championnat anglais est en réalité magnifique : digne de Ricardo Quaresma, son extérieur du pied est aussi inspiré qu’inattendu.

Si les Gunners ont récupéré le fauteuil de leader de Premier League (un point d’avance sur Manchester City, mais un match de moins à disputer), le Belge n’y est donc pas pour rien. Si seulement l’attaquant avait été titulaire contre le Bayern Munich en demi-finales de Ligue des champions… Bon, il faut avouer que le ciseau d’Eberechi Eze lors de Crystal Palace-West Ham n’est pas mal non plus.

LE CISEAU RETOURNE DINGUE D'EBERECHI EZE 😱 L'attaquant anglais s'est fait plaisir à l'entrée des six mètres 🤩#CRYWHU | #PremierLeague pic.twitter.com/qe6RwkhHha — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 21, 2024

L’exploit du week-end (ou presque)

Manchester United menait encore 3-0 à la 71e minute de sa demi-finale de FA Cup contre Coventry, huitième de Championship. Tout allait bien, donc, et le favori de la partie allait se qualifier pour la dernière marche de la compétition. C’est oublier un peu vite que les Red Devils sont des monstres d’irrégularité, et que tout peut se passer avec eux.

🏆 Manchester United are qualified to FA Cup final 🆚 Manchester City. pic.twitter.com/sQ58bi3YuR — Felix Royal (@RoyalEmperor15) April 21, 2024

Alors, Bruno Fernandes et ses potes ont laissé l’outsider revenir et rattraper leurs trois réalisations de retard avec notamment un penalty concédé dans le temps additionnel. Direction les prolongations, puis les tirs au but… durant lesquels le pensionnaire de première division a réussi à s’en sortir. Peut-être un exploit, finalement…

L’invincibilité du week-end

Non, ce n’est pas celle du Bayer Leverkusen qui a encore réussi à éviter la défaite dans le temps additionnel contre le Borussia Dortmund et reste invincible cette saison. Ni celle des New Saints, qui vient de terminer le championnat du Pays de Galles invaincu et prenant 92 points sur 96. Pas celle du Paris Saint-Germain non plus, qui a enchaîné un 31e match sans revers sur la scène nationale suite à sa victoire face à l’Olympique lyonnais. Encore moins celle de l’Olympique de Marseille, qui a égalisé sur le gong à Toulouse grâce à un formidable caramel du nouveau héros Faris Moumbagna et qui n’a plus perdu devant le TFC depuis 23 confrontations.

🤳 @Lucasvazquez91: "Olá #Madridistas! Estamos todos felizes por termos conseguido essa vitória. Um passo muito importante na LaLiga. Obrigado por todo o apoio de vocês. E vamos em frente. Vamos!"#ElClásico pic.twitter.com/THMadzJWTm — Real Madrid C.F. 🇧🇷🇵🇹 (@realmadridpt) April 21, 2024

L’invincibilité du week-end, c’est celle du Real Madrid : en ballotage défavorable contre Barcelone qui gagnait 2-1 à un gros quart d’heure du terme, les Merengues ont inversé les choses pour s’imposer dans le temps additionnel et pour poursuivre leur série de… 39 rencontres sans paumer, toutes compétitions confondues et prolongations non comprises. En d’autres termes, sur 90 minutes, la Maison blanche est injouable : cette saison, elle n’a craqué qu’une seule fois et jamais depuis fin septembre. Bon courage au Bayern Munich…

Et aussi :