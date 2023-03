« Bien sûr (que je compte sur lui). Quel joueur, à un moment donné dans sa carrière, n’a pas été remis en question ? Ce fut le cas d’Hugo ou d’Antoine avant la Coupe du monde. Paul à un autre moment. Olivier aussi. Du jour au lendemain, tu ne tires pas une croix sur quelqu’un. Il m’appartient, à moi et à mon staff, de juger Benjamin par rapport à la concurrence. » Par ces mots délivrés cette semaine dans une interview au Parisien, Didier Deschamps a, semble-t-il, balayé une partie des doutes qui entourent sa relation avec Benjamin Pavard. Non, il n’y aurait donc pas de rupture totale entre le sélectionneur et le défenseur du Bayern, et surtout, oui, ce dernier est toujours en lice pour être appelé jeudi, au prochain rassemblement de l’équipe de France. Il faut dire que le Munichois a eu la bonne inspiration de se faire remarquer, ce samedi face à Augsbourg, en plantant deux pions en l’espace de quinze minutes. Idéal pour rappeler à DD que son aventure en sélection n’est peut-être pas terminée.

Le Mondial ne l’a pas abattu

Dans une Allianz Arena toujours en liesse après la qualification face au PSG, le Français a ainsi inscrit le premier doublé de sa carrière ce samedi. Il a d’abord profité d’un bon ballon de Mané pour surgir en renard et envoyer une volée au fond des filets, avant de surprendre tout le monde quinze minutes plus tard en délivrant un ciseau avant spectaculaire et imparable. Une performance qui vient surtout résumer une tendance qui dure depuis plusieurs semaines : depuis son retour du Qatar, Benjamin Pavard ne s’est pas laissé abattre par sa période compliquée avec les Bleus, et a même retrouvé la dimension qui était la sienne au Bayern.

Benjamin Pavard vs Augsburgpic.twitter.com/q5Mw7RmF66 — Munich Comps (@MunichComps) March 12, 2023

« Benji a fait une bonne prestation. Il veut toujours gagner. Il a aussi marqué des buts aujourd’hui. Il a très bien joué contre Paris au match aller. Il joue plus souvent à son poste de prédilection et fait du bon travail. Je sais qu’il se sent bien ici », a d’ailleurs souligné Julian Nagelsmann après le succès des siens. Des paroles qui se joignent aux actes, puisque le technicien allemand a aligné le Français parmi ses titulaires à neuf reprises sur les douze matchs que le Bayern a joués depuis la reprise, le plus souvent dans un rôle de défenseur central droit, dans un système à trois derrière. Et c’est là où le bât blesse chez les Bleus, puisque Pavard n’est pas utilisé à ce poste, mais plutôt comme un latéral droit, ce qu’il n’est que très rarement le reste de l’année.

Une concurrence incertaine plutôt à son avantage

Il est pour l’heure encore difficile de savoir quel système compte mettre en place le sélectionneur pour les prochaines échéances du pays (la réception des Pays-Bas le 24 mars prochain, avant d’aller en Irlande trois jours plus tard). En cas d’un retour à une défense à trois avec deux pistons, il est possible de croire à un retour de Pavard dans le costume d’un joueur de couloir (sans doute aux côtés de Jonathan Clauss, dont la tendance est à un retour en sélection), tant le poste reste toujours aussi peu pourvu. Koundé ne part pas indiscutable, la santé de Mukiele est incertaine, les solutions Simakan ou Kalulu ne semblent pas envisagées pour le moment, et l’expérimentation Disasi face à la Tunisie n’avait pas donné satisfaction.

Il est en revanche plus compliqué de croire à un retour de Pavard à son poste préférentiel, tant la France déborde de candidats à la succession de Varane : Konaté, Saliba, Upamecano sont déjà là, pendant que Fofana et Todibo postulent un baptême en sélection. L’autre inconnue reste la réelle nature des relations – plus importante que les poncifs de communication – entre le sélectionneur et le joueur, qui n’a plus joué une minute avec les Bleus depuis le premier match du Mondial face à l’Australie, lors duquel il n’avait pas été en réussite. Le Nordiste a en tout cas mis toutes les chances de son côté récemment, il n’a plus qu’à allumer sa télé jeudi pour être fixé.

