Le Bayern fait le spectacle face à Augsbourg, Leipzig se régale contre Gladbach

Le Bayern a passé la deuxième.

Trois jours après avoir passé l’obstacle PSG en Ligue des champions, le Bayern s’est à nouveau régalé ce samedi en offrant à son public un festival de buts (5-3) face à Augsbourg. Les visiteurs avaient pourtant ouvert la marque d’entrée de jeu, avant de couler en encaissant quatre buts en 30 minutes, dont un inattendu doublé de Pavard, idéal à cinq jours de la prochaine liste des Bleus. À noter également la première titularisation depuis début novembre de Mané, qui en a profité pour être passeur sur un but du Français, et le premier pion de Cardona en Allemagne. Trois points importantissimes pour le Bayern, qui passe premier et met la pression sur Dortmund avant le derby de la Ruhr. Période plus compliquée en revanche pour l’Eintracht Francfort, sans victoire sur ses quatre derniers matchs, qui a buté chez lui avec Kolo Muani muet face à une équipe de Stuttgart pourtant relégable (1-1), et qui récupère donc un point précieux dans sa course au maintien. Francfort conserve sa sixième place, qualificative pour la C4.

Pas de troisième succès à domicile consécutif pour le Hertha, qui a dû se contenter d’un partage des points avec Mayence (1-1), dans une rencontre où Ajorque a inscrit son deuxième but sur ses trois dernières sorties, d’une superbe frappe du droit en pivot. Berlin est quinzième, avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge, Mayence est septième. Très bonne opération par contre pour Leipzig, vainqueur sur sa pelouse de Gladbach (3-0). Pas de réalisation non plus pour Nkunku, qui a vu les cadres Werner, Forsberg et Gvardiol s’en charger en seconde période, après un échec de Pléa sur penalty. Leipzig grimpe sur le podium, Gladbach reste dixième.

Bayern Munich 5-3 Augsbourg

Buts : Cancelo (15e), Pavard (19e et 35e), Sané (45e) et Davies (74e) pour le Bayern // Berisha (2e et 60e, SP) et Cardona (90e+3) pour Augsbourg

Eintracht Francfort 1-1 Stuttgart

Buts : Rode (55e) pour Francfort // Silas (75e) pour Stuttgart

Hertha Berlin 1-1 Mayence

Buts : Ngankam (18e, SP) pour le Hertha // Ajorque (57e) pour Mayence

Leipzig 3-0 Gladbach

Buts : Werner (57e), Forsberg (71e, SP) et Gvardiol (80e) pour Leipzig

