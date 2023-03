Marco Verratti, le plaisir coupable

En 2015, Marco Verratti était interrogé sur sa manie de prendre des risques, souvent payants, en portant le ballon dans des zones souvent dangereuses. « Laurent Blanc m’a dit : « Fais ce que tu veux mais si tu te loupes, je te tue. » Je sais que ce jour arrivera. Tôt où tard, je perdrai un ballon qui nous coûtera un but et ce jour-là, Laurent Blanc me tuera, et il aura raison de le faire. […] Le jour où je perdrai le ballon dans cette zone, tout le monde me tombera dessus, tout le monde me critiquera, tout le monde me tuera. » Heureusement pour l’Italien, le Président est loin de Munich et puis depuis son banc lyonnais, cela ne le concerne plus. Par contre, « tout le monde » – du moins parisien – risque bien de lui en vouloir après ses dernières sorties de balles infructueuses. Ce mercredi en Bavière, Marco Verratti a pourtant poussé les siens vers le précipice. La faute à deux mauvaises relances, justement, venues offrir à Eric Maxim Choupo-Moting et Serge Gnabry, les buts suffisants à la qualification du Bayern. Une gourmandise coupable, symbole de la prestation mitigée fournie par l’Italien, et de la morosité collective affichée par le PSG.

Goretzka en miroir

En l’absence de Neymar, Marco Verratti devait se coltiner une double casquette. Celle de récupérateur-relayeur, pour encadrer le jeune Vitinha d’abord, puis celle de distributeur, afin d’alimenter l’annoncé sauveur Mbappé et son acolyte Lionel Messi. Il n’en aura rien été. La faute à l’organisation bavaroise au milieu de terrain, emmenée par Leon Goretzka à la besogne et Jamal Musiala dans la projection. Dès lors, Verratti s’est retrouvé dans les cordes, coincé dans le pire de ses registres : subir. Incapable de se sortir du quadrillage siglé Nagelsmann – à défaut de parler de réel pressing – le Transalpin a fini par disparaître des radars, en témoignent ses 11 ballons perdus en phase offensive ou ses 9 petits duels gagnés (sur 19) en ce qui est du registre défensif.

Dès lors, les erreurs n’en ont été que plus logiques, comme lors du match aller face à Benfica, qui le verra provoquer le penalty de l’égalisation portugaise. En quête d’assurance, à mesure que les Allemands en gagnaient, le Hibou a fini par se réfugier dans ce qu’il savait faire de mieux. Protéger et servir. Mais forcer les choses n’a jamais été opportun, surtout quand, derrière vous, se dresse un titan colossal. Venu faire le ménage, Goretzka n’a pas laissé une seul seconde d’espoir à son adversaire direct, qu’il s’est empressé de dégager, aidé par Thomas Müller, avant de servir Choupo-Moting (61e). Comme un vieux réflexe, l’Italien réclamera la faute à son compatriote Daniele Orsato. Définitivement perdu, le coupable récidivera dans les ultimes secondes, cette fois loin de son but, pressé par Joshua Kimmich (89e). En 45 minutes, Marco Verratti a ainsi fatalement pêché, par gourmandise et naïveté, pour mieux servir de contre-exemple au récital fourni par ses bourreaux munichois.

Limite atteinte ?

Désormais, si cette prestation en demi-teinte est assez exceptionnelle pour être soulignée de la part du Pescarisi, elle interroge sur ses limites de jeu. Alternant l’excellence et l’anonymat complet – quand il n’est pas blessé – Marco Verratti a trop souvent pâti de cette image d’intermittent, désormais nourrie par cette défaite. Car s’il est un régulateur technique d’envergure, il n’a jamais su être le seul patron du milieu, comme on lui a demandé de l’être en ce rude défi à l’Allianz Arena. Pas étonnant, par exemple, de voir qu’en première moitié de saison (août-décembre),Verratti était le meilleur passeur des six championnats majeurs européens, avec 94% de passes réussies (39 manquées seulement sur 698 tentées). Dans ces chiffres, faut-il voir une coïncidence avec l’omniprésence de Neymar, alors patron du PSG dans l’organisation ? Peut-être. À 30 ans, Marco Verratti vient en tout cas (et à nouveau) de s’enliser prématurément sur la scène européenne, comme ce PSG dont la croissance se calque finalement sur la sienne, ou inversement.

Paris, comme d'habitude