Monaco règne sur l'OM

Monaco 3-2 Marseille

Buts : Akliouche (8e,52e) et Balogun (23e) pour l’ASM // Ndiaye (1re) et Gigot (18e) pour l’OM

31 secondes, c’est le temps qu’il a fallu à Iliman Ndiaye pour marquer le premier but de l’ère Gennaro Gattuso à l’OM et annoncer la couleur d’une soirée plutôt spectaculaire, ce samedi à Louis-II, où Monaco a renversé la table pour effacer le derby perdu contre Nice et retrouver le goût de la victoire (3-2). Le technicien italien a pu comprendre qu’il y aurait du boulot, mais aussi quelques promesses, alors que Marseille a enchaîné une deuxième défaite dans ce championnat, laissant les gars de la Principauté prendre cinq points d’avance et la place de leader, au moins pendant quelques heures.

Donnant-donnant

Après une trop longue série de 51 tirs sans marquer en championnat, l’OM a donc sauté sur la première occasion de cette partie pour quitter ce désert. Elle est arrivée après moins d’une minute de jeu, à la 31e seconde pour être précis, quand les Phocéens ont remonté le ballon en trois passes et un centre de Pierre-Emerick Aubameyang, repris par Ndiaye, dont la frappe topée a surpris Philipp Köhn et fait exploser le virage occupé par les supporters marseillais (0-1, 1re). Un mandat parfaitement lancé par Gattuso, douché quelques minutes plus tard sur… une touche longue d’Ismail Jakobs. Le piston gauche a envoyé le cuir dans la surface, où Wissam Ben Yedder a effectué une remise astucieuse pour Maghnes Akliouche, clinique du droit, malgré la présence de trois défenseurs adverses autour de lui, pour tromper Pau López au premier poteau (1-1, 8e). Une belle récompense pour le milieu offensif de 21 ans, positionné comme un numéro 10 derrière le duo Ben Yedder-Balogun et souvent brillant dans ce premier acte intense.

31 – Iliman Ndiaye a marqué après 31 secondes de jeu, soit le but le plus rapide pour Marseille en Ligue 1 depuis André-Pierre Gignac contre Evian TG en septembre 2014 (20’’). Fusée#ASMOM pic.twitter.com/sdjk32Udr7 — OptaJean (@OptaJean) September 30, 2023

Les Monégasques ont tenté de prendre le contrôle, Youssouf Fofana et Jakobs prenant leur chance de loin, mais l’OM a une nouvelle fois piqué sur un mouvement d’école : un décalage de Jordan Veretout pour Ndiaye, décidément libéré et auteur d’un centre tendu pour Samuel Gigot, dont la reprise instantanée n’a laissé aucune chance à Köhn (1-2, 18e). Encore une fois, Gattuso n’a pas pu savourer très longtemps sur son banc. Dans la foulée, Monaco est revenu dans le coup grâce à Folarin Balogun, malheureux la semaine dernière face à Nice, mais retrouvé sur cette frappe puissante à l’entrée de la surface pour égaliser (2-2, 23e). Pas irréprochable, López a remis les gants et signé deux arrêts réflexes devant Akliouche et Balogun, avant que la folie ne retombe et que le match devienne un poil haché, malgré le tacle salvateur de Denis Zakaria face à Aubameyang dans la surface.

Akliouche, sacré client

L’entracte est arrivée au bon moment pour permettre à tout le monde de souffler un bon coup et de reprendre ses esprits. Sauf pour Ndiaye, visiblement touché avant la pause et contraint de laisser sa place à Amine Harit dès le début du second acte (48e). Si les Marseillais semblaient être bien revenus, ils ont cette fois laissé Monaco passer devant. Un long dégagement de Köhn a croisé les têtes de Jakobs et Ben Yedder, avant que Balogun ne prolonge le ballon de la poitrine pour Akliouche, qui ne s’est pas posé de questions pour conclure du gauche devant López, encore une fois battu au premier poteau (3-2, 52e). Cette fois, pas de réponse ni de folie, mais un coup de tête de Gigot capté par Köhn et un coup de sang du défenseur marseillais avec Zakaria calmé par Benoît Bastien avec une biscotte de chaque côté. Il y a bien un peu d’emballement quand Guillermo Maripán a rattrapé Aubameyang sur le gong, avant que Ben Yedder ne tombe sur López après un service de Balogun. Des espaces et toujours de l’espoir pour l’OM, mais Veretout n’a pas cadré et Jakobs a lâché un tacle propre pour stopper Azzedine Ounahi, qui a été bon, encore plus en comparaison de Joaquín Correa, transparent. Dans le dur défensivement depuis le début de saison, l’ASM a fait le dos rond, laissant les Phocéens s’approcher sans être trop mise en danger (Clauss, Vitinha). Il a fallu 31 secondes pour le premier but, mais il faudra plus d’un match au Marseille de Gattuso pour gagner.

Monaco (3-4-1-2) : Köhn – Singo, Maripán, Magassa – Vanderson, Zakaria (Camara, 90e+3), Fofana, Jakobs (Diatta, 75e) – Akliouche (Matazo, 75e) – Ben Yedder, Balogun (Boadu, 83e). Entraîneur : Adi Hütter.

Marseille (4-3-3) : López – Murillo, Mbemba, Gigot, Clauss – Ounahi (Vitinha, 83e), Rongier, Veretout – Ndiaye (Harit, 48e), Aubameyang, Correa (Sarr, 75e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.

