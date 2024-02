Le plus dur commence pour le PSG : terminer le boulot

En battant la Real Sociedad ce mercredi soir grâce à Mbappé et Barcola (2-0), le PSG a infligé à son adversaire du soir sa plus large défaite de la saison. Suffisant pour déjà entrevoir les quarts ? Pas si vite...

Lorsque le rideau s’est refermé sur ce PSG-Real Sociedad du côté de la porte d’Auteuil, un sentiment étrange s’est emparé des fans parisiens au moment de passer les tourniquets menant au parvis du Parc des Princes. Dans leur tête, il y avait évidemment une part de joie d’avoir vu leur PSG triompher à la maison face à l’adversaire du soir, sans prendre de but et avec un but de Kylian Mbappé en bonus. Puis très vite, une autre sensation : ce fameux appel à la prudence, l’historique, qui depuis le 8 mars 2017 s’est installé tout au fond de cette foutue boîte crânienne et rappelle que l’adage « tout est possible dans le football » existe bel et bien. Forcément un peu lourd, à force, et pourtant cette première empoignades entre Parisiens et Basques invite à l’humilité : si le PSG a bel et bien pris une option pour la suite, encore faut-il que les champions de France montent en régime lors de la manche retour à Anoeta dans un peu plus de deux semaines.

Ne pas reproduire ce premier acte insipide

Un, peut-être plus que les autres, connaît cette sensation : Marquinhos, capitaine de doyen de l’effectif. « On s’est parlé à la mi-temps, le coach nous a tiré les oreilles. Ça a servi, l’attitude a été meilleure en deuxième mi-temps. Surtout la personnalité de jouer avec le ballon et sauter le pressing pour avoir de l’espace derrière. » Les mots du Brésilien résument à eux seuls les états par lesquels ses troupes sont passées durant cette première sortie européenne de l’année. Si les statistiques indiquent que le PSG n’a pas subi un seul tir cadré lors des 95 minutes, il faut savoir aller au-delà : le premier acte parisien était insuffisant, bien à l’avantage d’une Real Sociedad qui n’a pas usurpé sa réputation d’équipe enquiquinante mais qui peine, en ce moment, à conclure (cinquième match de suite sans marquer). Jusqu’à ce corner, à l’heure de jeu, où le PSG a profité de sa supériorité numérique (Hamari Traoré se faisant soigner) pour ouvrir le score par Mbappé, les Rouge et Bleu ont vraiment eu du mal à se sortir de l’étreinte de l’équipe d’Imanol Alguacil. Lequel enrageait logiquement, dans ses baskets d’un blanc éclatant, d’avoir « offert » aux Parisiens la possibilité de gâcher leur soirée de rêve.

2-0, c’est un peu dur, mais au retour, avec nos fans, si on est capables de jouer comme en première période, on peut changer le cours des choses. Imanol Alguacil

« Pour réussir à se qualifier, il ne faut jamais prendre de retard à l’aller et encaisser ce but est inacceptable, a-t-il commenté. Après, le stress commence à arriver et le match est terminé. 2-0, c’est un peu dur, mais au retour, avec nos fans, si on est capables de jouer comme en première période, on peut changer le cours des choses. Si on est capables de marquer ce premier but, moi en tout cas je vais rêver. » Dans une enceinte qui n’a plus connu la défaite depuis le 4 novembre dernier face au FC Barcelone (0-1), le coach de la Real Sociedad a des raisons d’y croire.

« On va beaucoup souffrir dans leur stade »

Déjà parce que cette année, le PSG n’a pas brillé loin de ses bases lors des joutes européennes. Humiliation à Newcastle (4-1), défaite à Milan (2-1), nul à Dortmund (1-1), Paris a toujours au moins encaissé un but et souvent pris en pleine poire l’hostilité qui s’est dégagée des enceintes adverses. Sous pression, son milieu de terrain a toujours des difficultés à surnager quand l’étau se resserre autour de lui et cela ne fait que très peu de doutes que la pression des Txuri-urdinak sera encore plus importante que celle aperçue ce mercredi soir.

Luis Enrique en d’ailleurs placé une à ce sujet : il sait, en spécialiste des retours improbables puisque sur le banc du Barça lors de la remontada originelle, que son Paris Saint-Germain « encore au stade initial » de son projet aura fort à faire pour assurer sa qualification. « On va beaucoup souffrir dans leur stade, avec le soutien de leurs supporters, ils vont sûrement être sûrement plus forts. » Mais avant même de penser à la gueule qu’aura la Real dans trois semaines, Paris devra surtout se regarder dans une glace et continuer à progresser. Car Kylian Mbappé ne suffira pas toujours.

Le facteur Kyks