Marquinhos : « Le coach nous a tiré les oreilles »

Les murs ont tremblé.

Pendant longtemps, le PSG a bien cru connaître une énième désillusion en huitièmes de finale de Ligue des champions. Finalement, les hommes de Luis Enrique ont réussi à faire plier la Real Sociedad (2-0), ce mercredi, au match aller. Malgré un premier acte en demi-teinte, Marquinhos et ses coéquipiers ont inversé la tendance au retour des vestiaires. « Je pense qu’on a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. On savait que c’est une équipe avec beaucoup de mobilité, d’engagement, d’esprit d’équipe et que ça allait être difficile. On n’a pas réussi à débloquer la situation », a expliqué le Brésilien au micro de Canal+.

Qu’a-t-il bien pu se passer dans les coulisses du Parc des Princes lors des quinze minutes d’entracte ? Marquinhos divulgue quelques informations : « On s’est parlé à la mi-temps, le coach nous a tiré les oreilles. Ça a servi, l’attitude a été meilleure en deuxième mi-temps. Surtout la personnalité de jouer avec le ballon et sauter le pressing pour avoir de l’espace derrière. » Relancé sur l’agacement de Luis Enrique, le défenseur central parisien a, cette fois, tenu sa langue : « Je laisse ça dans le vestiaire. Il était bien énervé. C’est bien, c’est quelqu’un qui nous dit toujours la vérité. Il nous a motivé pour avoir la personnalité de sortir le ballon et trouver les espaces. »

Encore un qui a écouté les consignes de l’entraîneur-joueur Kylian Mbappé.

Le facteur Kyks