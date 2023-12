Tu as kiffé comme Jack Grealish, mangé ton pain noir comme Hugo Ekitike ou abandonné comme d'habitude tes résolutions du Nouvel An comme Rayan Cherki. Toi, tu sais que tu as suivi le foot en 2023 quand...

… tu es devenu un sujet du Roi Georges Mikautadze.

… tu te dis que ce sont les enfants qui ne devraient pas faire de parents.

… tu peux lire le classement de Ligue 2 2022-2023 dans un sens et celui de 2023-2024 dans l’autre, tu liras toujours Laval à la même position. C’est fou les palindromes !

… tu en as un peu honte, mais tu as jeté un œil au derby de Riyad entre Al-Hilal et Al-Nassr.

… tu milites pour l’écriture inclusive de le/la Real. Merci le wokisme.

… la Ligue des nations t’a procuré des frissons. Ah non.

… tu es enfant de l’ancien Milinaire.

… tu as toujours trouvé que Luis Rubiales avait une tête à jouer le méchant dans les films.

… tu es monté dans le train Youssouf Fofana. À défaut de voir repartir Paul Pogba, toujours coincé en gare.

… tu t’es rappelé l’existence du HAC. C’est que ça faisait un bout de temps !

… tu te demandes si quelqu’un a pensé à apporter un peu de bouffe à Hugo Ekitike, depuis le temps qu’il est à la cave.

… elle a été longue, cette année passée sans Martin Terrier.

… tu sais que les chemises blanches font belle impression au premier regard…

… mais qu’une tache a si vite fait de tout foutre en l’air.

… tu as vu la ville de Lens devenir la capitale de l’Europe, le 3 octobre. Même si ça n’a vraiment pas duré longtemps.

… tu ne peux déjà plus l’encadrer, ce Will Still.

… tu as vu Sam’ Umtiti réparer la démarche à Lecce, et tant pis si ça couine encore un peu du côté de Lille.

… tu ne comptes plus les concurrents au Lamine Camara Challenge, mais tu sais que ni Harry Kane, ni Federico Dimarco, ni Kylian Mbappé, ni Pierre-Yves Hamel ne feront mieux que le Sénégalais.

LE BUT DE 𝟱𝟴,𝟰 𝗠𝗘𝗧𝗥𝗘𝗦 DE 𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗖𝗔𝗠𝗔𝗥𝗔 🇸🇳🤯#ASMFCM I @FCMetz pic.twitter.com/NZMroorriC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 22, 2023

… tu n’arrives toujours pas à savoir si la signature d’Aubame à l’OM était une bonne ou mauvaise idée.

… tu n’as pas encore décuvé des Vieilles Charrues. Ton maillot Venezia FC non plus.

… mais tu es toujours en meilleur état que Jack Grealish en juin dernier.

… tu t’es remis à faire des cauchemars de la Superligue.

… tu te dis que l’année prochaine, c’est la bonne pour Rayan Cherki. Comme tous les ans.

… tu fais croire à tout le monde que tu suivais déjà Kamory Doumbia depuis trois ans. Alors que tu as appris son existence il y a une semaine, comme tout le monde.

… d’ailleurs, tu t’es aussi découvert un arrière-grand-père brestois.

… tu as dit au revoir à Modeste M’Bami.

… et à Monsieur Just Fontaine.

… même le changement d’année ne t’a pas suffi pour te remettre de la finale du Mondial.

… tu ne confonds plus Gijón et Girona.

… tu as été surpris par l’annonce de la retraite d’Eden Hazard. Comment ça, il jouait encore au football ?

… tu sais qui est Aitana Bonmatí.

… et Philippe Diallo.

… tu n’arrives toujours pas à accepter que ce bon vieux Phil Jagielka ne foulera plus jamais les pelouses anglaises.

… tu as commencé l’année en détestant Dibu Martínez. Tu le détestes toujours.

… par contre, tu aimerais avoir la vie de Julián Álvarez.

… tu connais une équipe parisienne capable de taper le Real Madrid et Arsenal. Spoiler : ça n’est pas le PSG.

… ton club rêve d’aller chercher Serhou Guirassy au mercato hivernal.

… tu n’as pas regardé la cérémonie du Ballon d’or. Il y a plus de suspense dans un épisode de Scooby-Doo.

… tu es toulousain et tu ne réalises toujours pas.

… à peine étais-tu tombé amoureux de Loïs Openda qu’il t’a trompé sans vergogne.

… tu as vécu le couronnement de Kyks à Paris et le sacre d’Antoine Griezmann à Madrid. En attendant que ces deux-là deviennent voisins dans la capitale espagnole.

… tu fais attention à ce que tu chantes en tribune, désormais.

… tu as fêté les 20 ans d’un vieux copain.

