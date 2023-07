Umtiti, le rebond lillois

Au domaine de Luchin ce samedi midi, les Lillois avaient un supporter particulier : Samuel Umtiti. S’il n’est pas entré en jeu, le défenseur central a sans doute apprécié la performance de ses futurs coéquipiers, qui ont étrillé le Cercle Bruges (D1 belge) 7 à 2, avec un quadruplé de Jonathan David. Libre depuis la rupture de son contrat avec le FC Barcelone, l’international français s’est officiellement engagé avec le LOSC ce samedi jusqu’en 2025. Une recrue de premier ordre.

Un chemin de croix avant une renaissance

Sept ans après avoir quitté l’Olympique lyonnais pour le FC Barcelone, le champion du monde 2018 est de retour en Ligue 1. Une phrase que l’on n’aurait jamais pensé écrire et lire il y a quelques mois. Après une Coupe du monde en Russie qui lui a permis de remporter le graal, Samuel Umtiti n’a joué que 50 matchs sous les couleurs des Blaugrana en l’espace de quatre saisons. Un chiffre effrayant, signe d’une carrière à l’arrêt, la faute à un genou gauche alors flingué, sur lequel il a forcé pour amener les Bleus sur le toit du monde. Mais le Français s’obstine et retire de ces années un esprit revanchard. Après être devenu vegan, le natif de Yaoundé se refait une santé. Proche de s’engager avec le Stade rennais la saison dernière, « Big Sam » signe finalement à Lecce, fraîchement devenu champion de Serie B. Dans les Pouilles, Samuel Umtiti, accompagné de ses compatriotes Alexis Blin, Valentin Gendrey et Rémi Oudin, redevient un footballeur de haut niveau en réalisant une saison complète. Porté au rang de légende du club, il aura disputé 25 matchs, dont 24 dans la peau d’un titulaire, contribuant grandement au maintien des Giallorossi. Après avoir offert une montre Louis Vuitton à ses coéquipiers et essuyé quelques larmes, Umtiti a quitté le club italien par la grande porte avant d’aller mettre définitivement fin à son aventure catalane, le 30 juin dernier. Libre de tout contrat, le Français va donc retrouver l’Hexagone, mais pas dans le club que l’on imaginait.

La tentation lyonnaise avant le choix de la raison ?

« J’ai eu une période de réflexion pour être honnête. Je suis de Lyon, donc mon cœur fait partie de cette ville. Et pour revenir en France, je pensais à Lyon logiquement. Mais finalement, j’ai choisi d’aller dans un club qui me voulait et qui a des valeurs qui me correspondent en tant qu’homme et que joueur. » Ces mots forts sont ceux de Samuel Umtiti lors de sa conférence de presse de présentation ce samedi. Loin d’être perturbé par le golden retriever d’Olivier Létang, le président du LOSC, le champion du monde 2018 s’attendait sûrement à cette question et ne l’a pas esquivée. L’égo lyonnais risque d’en prendre un coup, mais qu’importe : le natif de Yaoundé va connaître le quatrième club de sa carrière et affiche d’emblée ses ambitions. « Dans une carrière, il y a des étapes et quand j’avais 16 ou 17 ans, je n’aurais jamais imaginé que ça se passe comme ça. Faut s’adapter aux aléas du foot. Ce n’est donc pas une deuxième carrière, mais c’est la même avec une nouvelle étape. J’avais besoin de retrouver mes sensations, c’est chose faite, a assuré l’ancien défenseur du Barça. Je suis un compétiteur, c’est pour ça que je suis à Lille, on a la même vision des choses et du foot. On veut gagner, et je suis un gagnant. Et on y va ensemble. » Un discours fédérateur digne d’un leader de vestiaire. C’est l’une des raisons qui a poussé le board lillois à recruter le joueur de 29 ans, qui doit, aussi bien dans la parole que sur le terrain, pallier le départ du capitaine José Fonte. Non prolongé, celui qui a porté les couleurs des Dogues pendant cinq saisons a d’ores et déjà trouvé refuge à Braga.

Coiffé sur le poteau lors de l’ultime journée de championnat par Rennes, Lille disputera non pas la Ligue Europa, mais bien les barrages de Ligue Europa Conférence. Une chance de participer à une compétition européenne tout de même qui a été « un critère important » dans la décision de l’international français. Avec son expérience – 26 matchs de Ligue des champions et 13 matchs de C3 –, l’arrivée de Samuel Umtiti est forcément une bonne chose pour Lille. S’il est épargné par les blessures et parvient à enchaîner une seconde saison de haute volée, celui qui a « retrouvé goût au foot » permettra à la sixième défense de Ligue 1 la saison dernière avec 44 buts encaissés de se solidifier. Mieux, il pourra également accompagner les jeunes Bafodé Diakité, Alexsandro ou encore Leny Yoro dans leur progression. Sur le papier, le LOSC a bien plus de choses à gagner qu’à perdre avec l’arrivée de Big Sam’. Rien que pour revoir le cassage de démarche sur les pelouses de Ligue 1.

