Umtiti et le Barça, c’est terminé

« Big Sam » prend le large.

Samuel Umtiti et le FC Barcelone ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Dans un communiqué, publié vendredi soir, le club a annoncé s’être mis d’accord avec l’international français pour rompre son contrat. Le Barça a déclaré « exprimer sa gratitude […] et lui souhaite beaucoup de chance et de succès dans le futur. »

🤝 Acuerdo para la desvinculación de Samuel Umtiti — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 30, 2023

Après deux premières saisons prometteuses, où il jouera 83 matchs, le défenseur central a connu l’enfer en Catalogne au retour de la Coupe du monde 2018, notamment à cause de sa grave blessure au genou. Au total, au cours des quatre saisons suivantes, Umtiti a disputé 50 matchs, dont un seulement avec le FCB en 2021-2022. Le prêt à Lecce cette saison a permis à l’ancien Lyonnais de rebondir. Considéré comme une légende du club italien, « Big Sam » semble s’être retrouvé en disputant 25 matchs dont 24 dans la peau d’un titulaire. La question désormais est de savoir où le champion du monde français de 29 ans, libre de tout contrat, va s’engager.

À coup sûr, Lyon lui fait déjà les yeux doux.

