Un chien fait irruption lors de la présentation d’Umtiti

Deux Dogues pour le prix d’un.

Lors de la présentation de Samuel Umtiti ce samedi matin, qui vient officiellement de signer un contrat avec le LOSC jusqu’en 2025, un invité surprise a fait son apparition entre le champion du monde 2018 et Olivier Létang, le président lillois, à la 11e minute de la conférence de presse. L’heureux propriétaire de ce magnifique golden retriever ne serait autre qu’Olivier Létang lui-même selon l’une de nos sources.

Lors de cette conférence de presse, « Big Sam » est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à opter pour Lille plutôt que Lyon, son club formateur : « J’ai eu une période de réflexion pour être honnête. Je suis de Lyon, donc mon coeur fait partie de cette ville. Et pour revenir en France, je pensais à Lyon logiquement. Mais au final, j’ai choisi d’aller dans un club qui me voulait et qui a des valeurs qui me correspondent en tant qu’homme et que joueur, avant que l’ancien joueur du Barça ne poursuivre. Dans une carrière, il y a des étapes et quand j’avais 16 ou 17 ans, je n’aurais jamais imaginé que ça se passe comme ça. Faut s’adapter aux aléas du foot. Ce n’est donc pas une deuxième carrière mais c’est la même avec une nouvelle étape. J’avais besoin de retrouver mes sensations, c’est chose faite. Je suis un compétiteur, c’est pour ça que je suis à Lille, on a la même vision des choses et du foot. On veut gagner et je suis un gagnant. Et on y va ensemble. »

Pas de doute, Umtiti se battra comme un chien pour ses nouvelles couleurs.

