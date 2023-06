Rennes prend le derby à Brest et se qualifie pour la Ligue Europa

Brest 1-2 Rennes

Buts : Belkebla SP (35e) pour les Brestois // Bourigeaud (12e, 45e+3) pour les Rouge et Noir

Un derby et l’Europe pour Rennes !

Tout s’est joué sur des coups de pied arrêtés en première période, dans un stade Francis-Le Blé chaud bouillant, où plus d’un millier de supporters rennais avaient fait le déplacement. Ils ont d’ailleurs été les premiers à exulter à la suite d’un coup franc victorieux de Benjamin Bourigeaud, qui a parfaitement enroulé du pied droit pour ouvrir le score (0-1, 12e). Le taulier breton a eu la balle de break dans la foulée en récupérant la chique sur un long dégagement de Doğan Alemdar, suppléant de Steve Mandanda, blessé, mais son tir est passé au-dessus de la barre. Très appliqués, les hommes de Bruno Genesio ont offert un cadeau au voisin brestois, Bourigeaud manquant sa passe et laissant Le Douaron filer vers le camp rennais, où Hamari Traoré a glissé avant de toucher le ballon de la main dans la surface. Résultat ? Penalty logique transformé par… Haris Belkebla, pour sa dernière chez les Ty Zefs (1-1, 35e).

Un penalty peut en cacher un autre, puisque dix minutes plus tard, Pierre Lees-Melou a chargé Lovro Majer à l’entrée de la surface pour donner sur un plateau le doublé à Bourigeaud, qui a trouvé la lucarne pour ne laisser aucune chance à Bizot (1-2, 45e+3). De l’animation et de la tension dans ce derby, moins spectaculaire dans le second acte, même si Karl Toko Ekambi a manqué son duel face à Bizot, pas inquiété sur une frappe trop molle d’Amine Gouiri. Les Rennais, vêtus de bleu ce samedi soir, ont aussi dû faire le dos rond face à la pression des locaux, cherchant souvent la tête de Steve Mounié pour faire la différence dans la surface. Une fin de rencontre sous le signe des hommages, comme celui rendu à la sortie de Belkebla côté brestois ou Traoré côté rennais, avant un grand bonheur pour les Rouge et Noir, qui ont exulté au coup de sifflet final avant d’apprendre le résultat de Lille et leur quatrième place, qui envoie Rennes en Ligue Europa.

Six à la suite sur la scène européenne pour le Stade rennais.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Duverne – Belkebla, Lees-Melou, Magnetti – Le Douaron, Mounié, Pereira-Lage. Entraîneur : Éric Roy.

Rennes (4-3-3) : Alemdar – Traoré, Omari, Rodon, Belocian – Santamaria, Bourigeaud, Majer – Doku, Toko Ekambi, Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio.

