Youssouf Fofana, vraie option

Le grand gagnant de cet ultime rassemblement de l’équipe de France cru 2023 n’est peut-être pas celui que l’on attendait. Ce n’est pas Randal Kolo Muani, malgré son but ce mardi soir lors du match nul des Bleus en Grèce (2-2), ni Ousmane Dembélé et encore moins Jules Koundé qui repartent de Clairefontaine avec la couronne virtuelle de celui qui a gagné le plus de points auprès de Didier Deschamps. Youssouf Fofana, qui a pris ses habitudes au château yvelinois depuis plus d’un an, avait l’occasion de profiter des absences d’Aurélien Tchouaméni et d’Eduardo Camavinga pour montrer qu’il était plus qu’un mec super positif dans un groupe. Et il l’a parfaitement fait.

Un prestation XXL

S’il avait glissé dans la hiérarchie derrière le phénomène Warren Zaïre-Emery, titulaire contre Gibraltar samedi (14-0), il avait profité de la blessure du jeune Parisien pour entrer plus tôt que prévu, alors que l’horloge n’indiquait qu’une vingtaine minutes de jeu. Même si la très faible opposition qui s’était pointée à Nice relativisait son bon match, et son premier but en Bleu, le Monégasque a pu confirmer qu’il était bel et bien en forme cette saison. Suffisamment pour enchaîner ce mardi à Athènes, d’autant plus qu’il ne jouera pas ce vendredi face au PSG, puisqu’il est suspendu. Omniprésent au milieu de terrain, il a servi de magnifique rampe de lancement à ses partenaires, et a comblé les brèches.

À la demi-heure de jeu, il s’est illustré en décochant une merveille de passe vers Antoine Griezmann, qui envoyait l’offrande de l’ancien Strasbourgeois sur le poteau. Lorsqu’il n’était pas attaqué, il en profitait pour diriger des louches vers ses attaquants, même si ceux-ci ne se sont pas toujours compris. Et quand il s’est énervé, Youssouf Fofana ne s’est plus embarrassé avec des louches et a déclenché un missile des 25 mètres, qui s’est logé sous la barre du pauvre Odysséas Vlachodímos. C’est comme ça qu’il a permis aux Bleus d’égaliser après le trou d’air de l’heure de jeu. Toujours juste et toujours au bon endroit au bon moment, il a livré une prestation solide même sur les quelques phases de transition grecques et il n’a pas pu grand-chose sur les deux pions des locaux.

𝙁𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚 𝙨𝙪𝙧𝙥𝙪𝙞𝙨𝙨𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙁𝙤𝙛𝙖𝙣𝙖 depuis l'extérieur de la surface pour l'égalisation !! 🔥💪 🇬🇷2-2🇫🇷 | #GREFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/fxgydph3HG — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 21, 2023

Pas fautif ce coup-ci, contrairement à il y a un an, alors qu’il était l’un des principaux responsables du but de Wahbi Khazri, qui avait offert la victoire à la Tunisie lors du troisième match de poule de la Coupe du monde. Sélectionné pour s’envoler au Qatar, Youssouf Fofana ne traversait pas forcément la meilleure période de sa carrière et avait sans doute laissé quelques précieux points au Qatar. Toujours convoqué par Deschamps malgré cette passe difficile, il a su attendre son tour et s’affirme comme une doublure légitime au milieu de terrain. Doublure car il paraît assez improbable de le voir déloger le trio Griezmann-Rabiot-Tchouaméni. Voire Camavinga. Mais il a rassuré son monde et quand il sortira du banc, tout le monde sera content. Sauf ses adversaires. En tout cas, il a presque fait oublier Zaïre-Emery, et a rempli ses objectifs : « Je voulais montrer que je peux être dans cette liste. Ça faisait pas mal de temps que je venais et que je n’avais pas beaucoup de temps de jeu », a-t-il affirmé au micro de TF1 après la rencontre. Il se pourrait bien que celui qui intéresse le PSG et la Juventus ait composté son billet pour l’Allemagne ce mardi, alors qu’il ne reste plus que deux matchs avant que le premier coach de France ne dévoile sa fameuse liste.

